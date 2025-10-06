Bắt tạm giam Rapper Bình ‘Gold’

Đại tá Nguyễn Đức Long, Phó giám đốc Công an Hà Nội, cho biết Công an Hà Nội đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Vũ Xuân Bình (tức Rapper Bình 'Gold', 28 tuổi, thường trú TP.Hải Phòng; chỗ ở hiện nay tại P.Phú Thượng, Hà Nội) về tội cướp tài sản.

Rapper Bình "Gold" tại cơ quan điều tra ẢNH: Đ.X

Theo đại tá Long, Bình bị bắt tạm giam 3 tháng 21 ngày trong quá trình điều tra. Thời điểm bị bắt, cảnh sát xác định Bình dương tính với ma túy ketamin và cần sa. Quá trình làm việc với công an, Bình vẫn có biểu hiện "ngáo đá".

Công an Hà Nội đang làm rõ vụ án để xử lý Rapper Bình "Gold" theo quy định.

Trước đó, nam rapper này đã cướp chiếc taxi vào ngày 26.7 tại địa bàn P.Đại Mỗ (Hà Nội), trên xe có điện thoại và ví tiền của tài xế.

Làm việc với cảnh sát, Bình "Gold" khai lý do cướp taxi trong tình trạng "phê" ma túy, muốn về Quảng Ninh chơi với bạn sớm hơn.Theo lời khai của Bình, sáng 26.7, Bình yêu cầu anh N.V.B là tài xế taxi, chở từ khu đô thị Ciputra (P.Phú Thượng, Hà Nội) đi Bắc Ninh.

Đi được một đoạn ngắn, Bình bất ngờ dùng ngón tay kề vào cổ anh B. và hỏi vay 30.000 đồng để mua thuốc lá, nước nhưng bị từ chối.

Anh B. lái xe trên lên đường Vành đai 3 trên cao, đến khu vực đối diện Trung tâm Hội nghị quốc gia thì đường bị tắc. Bình liền chửi và yêu cầu tài xế đi vào làn khẩn cấp nhưng tiếp tục bị từ chối. "Tôi dùng ngón tay kề vào cổ tài xế, bắt vượt", rapper Bình "Gold" khai.

Dù tài xế đã hợp tác nhưng vẫn bị Bình túm cổ áo và đe dọa, giục đi nhanh, đồng thời đạp vào ghế lái. Lúc này, anh B. liền dừng xe, tháo dây an toàn, mở cửa bỏ chạy.

Lời khai của rapper Bình ‘Gold’ trong vụ cướp xe taxi

Thấy xe vẫn nổ máy, Bình liền trèo lên lái chiếc taxi vào làn đường khẩn cấp, đi về hướng cầu Thanh Trì. Khi đến đê Xuân Quan, Bình mở ví của nạn nhân, lấy 50.000 đồng, dừng xe mua nước ngọt, thuốc lá và bật lửa thì bị công an bắt giữ.

Bình khai, trước khi gây án đã sử dụng ma túy, sau đó thúc giục tài xế đi nhanh vì vội về Quảng Ninh gặp bạn và khẳng định chưa dùng vũ lực với tài xế.

Kiểm tra nhanh, Công an TP.Hà Nội xác định Bình dương tính với ma túy ketamin và cần sa.



