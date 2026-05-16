Ngày 16.5, Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt tạm giam tài xế Hồ Quang Lộc (52 tuổi, ở phường Thành Nhất), để điều tra về hành vi gây rối trật tự công cộng.

Tài xế xe Jeep chạy ngược chiều, đe dọa người khác bị bắt

Theo điều tra ban đầu, ngày 26.4, Lộc điều khiển xe Jeep chạy từ đường Nguyễn Thị Định về nhà ở phường Thành Nhất. Khi đến nhà, Lộc thấy tài xế xe ôm công nghệ là ông K. (63 tuổi, ở phường Buôn Ma Thuột) đang đậu xe máy trên vỉa hè bên hông nhà Lộc.

Lúc này, Lộc dừng xe, liên tục bấm còi và lớn tiếng hỏi ông K. vì sao đậu xe trên vỉa hè nhà Lộc.

Thời điểm này, ông K. không trả lời và lên xe máy rời đi, Lộc lái ô tô đuổi theo. Trong lúc rượt đuổi ông K., Lộc chạy xe ngược chiều một đoạn dài trên đường 10.3.

Khi ông K. chạy xe máy đến dừng trên vỉa hè trước một siêu thị thì Lộc đuổi đến và giữa hai người xảy ra cự cãi.

Trong lúc lời qua tiếng lại, Lộc rút chìa khóa xe máy của ông K. rồi lái ô tô chạy một vòng quanh khu vực ngã tư trước siêu thị và rời khỏi hiện trường.

Toàn bộ vụ việc được người dân dùng điện thoại quay video và đăng tải lên mạng xã hội thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng. Vụ việc trên đã gây ảnh hưởng xấu đến tình hình an ninh trật tự và an toàn xã hội tại địa phương.

Công an tỉnh Đắk Lắk đang tiếp tục củng cố hồ sơ để xử lý Hồ Quang Lộc theo quy định.