Bắt thủ kho kiêm thủ quỹ hợp tác xã ở Quảng Trị tham ô tài sản

Ngày 12.7, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng (Quảng Trị) khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam ông Nguyễn Phương Tài (trú khóm 2, TT.Diên Sanh, thủ kho kiêm thủ quỹ Hợp tác xã nông nghiệp Thọ Bắc) về tội tham ô tài sản.

Nguyễn Phương Tài nghe đọc lệnh bắt THANH LỘC

Trước đó, tháng 11.2023, qua công tác kiểm tra tài chính cuối năm, Ban quản trị Hợp tác xã nông nghiệp Thọ Bắc phát hiện tiền quỹ của hợp tác xã do nhân viên thủ kho kiêm thủ quỹ Nguyễn Phương Tài quản lý, bị thâm hụt hơn 204 triệu đồng, nên trình báo đến Công an H.Hải Lăng.

Tiếp nhận tin báo, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng điều tra, xác định có dấu hiệu tội phạm. Kết quả điều tra ban đầu cho thấy, từ ngày 5.7 - 30.10.2023, lợi dụng nhiệm vụ được giao quản lý tiền mặt của Hợp tác xã nông nghiệp Thọ Bắc, Nguyễn Phương Tài đã chiếm đoạt công quỹ của hợp tác xã với tổng số tiền hơn 204 triệu đồng để chi tiêu cá nhân và sử dụng cho việc gia đình.

Căn cứ hành vi phạm tội và quy định của pháp luật, Cơ quan CSĐT Công an H.Hải Lăng ra quyết định khởi tố bị can Nguyễn Phương Tài về tội tham ô tài sản và ra lệnh bắt bị can để tạm giam 4 tháng. Khám xét nhà riêng, lực lượng chức năng thu giữ một số tài liệu liên quan để phục vụ công tác điều tra.