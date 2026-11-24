Ngày 24.11, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy cho biết đã bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo (19 tuổi, trú tại Hưng Yên), biệt danh "Thảo Baby", chủ tài khoản TikTok "Thị Nở" với hơn 300.000 lượt theo dõi, để điều tra các hành vi vi phạm pháp luật.

Khai tại cơ quan điều tra, Thảo cho biết từ cuối năm 2024, Thảo được một đối tượng quen qua mạng xã hội lôi kéo tham gia livestream (phát sóng trực tuyến) nội dung khiêu dâm, thủ dâm theo yêu cầu của người xem trên các ứng dụng cá cược trực tuyến có yếu tố nước ngoài.

Ngô Thị Bích Thảo tại cơ quan điều tra ẢNH: CÔNG AN CUNG CẤP

Ban đầu, Thảo được trả 250.000 đồng cho mỗi giờ livestream, sau đó tăng lên 500.000 đồng/giờ. Ngoài tiền công cố định, Thảo còn được hưởng 50% số tiền người xem donate (tặng quà, chuyển tiền) để yêu cầu thực hiện các nội dung theo mong muốn.

Thảo khai rằng thu nhập từ hoạt động livestream khiêu dâm, thủ dâm có thời điểm dao động từ 100 - 300 triệu đồng mỗi tháng.

Các video ghi lại những nội dung này sau đó bị phát tán trên nhiều trang web khiêu dâm và các trang cá cược trực tuyến, khiến Thảo được nhiều người biết đến trên không gian mạng.

Sau một thời gian hoạt động trên các nền tảng nước ngoài, Thảo dừng livestream và chuyển sang sử dụng TikTok với tài khoản mang tên "Thị Nở", thu hút hơn 300.000 lượt theo dõi.

Quá trình xác minh hoạt động của tài khoản này trên không gian mạng, Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy đã triệu tập và bắt giữ Ngô Thị Bích Thảo để làm việc, làm rõ các hành vi có liên quan.