Bắt vụ vận chuyển 27 kg ma túy

Ngày 19.6, thông tin từ Đồn Biên phòng Cửa khẩu quốc tế Cầu Treo (Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh) cho biết, đơn vị vừa ra quyết định khởi tố vụ án hình sự để điều tra hành vi vận chuyển trái phép chất ma túy đối với 2 nghi phạm trú tại tỉnh Nghệ An.

Phạm Xuân Thanh và số ma túy bị lực lượng chức năng bắt giữ ẢNH: TÂN KỲ

Trước đó, qua công tác nắm tình hình địa bàn biên giới, lực lượng của Bộ đội Biên phòng tỉnh Hà Tĩnh phối hợp Cục Phòng chống ma túy và tội phạm (Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng), Công an tỉnh Hà Tĩnh và Chi cục Hải quan khu vực XI lập chuyên án đấu tranh.

Vào lúc 11 giờ 30 ngày 12.6, tại Km67+200 trên quốc lộ 8A (thuộc địa bàn xã Sơn Kim 1, Hà Tĩnh), lực lượng phối hợp đã bắt giữ Phạm Xuân Thanh (44 tuổi, ngụ tại P.Thành Vinh, Nghệ An) đang di chuyển trên một chiếc xe taxi.

Nghi phạm Hoàng Ngọc Phú bị bắt giữ do liên quan đến vụ vận chuyển số lượng lớn ma tuý ẢNH: TÂN KỲ

Tiến hành kiểm tra tại chỗ, ban chuyên án phát hiện Thanh mang theo 2 chiếc ba lô chứa lượng ma túy "khủng", gồm: 12 bánh heroin, 11 kg ma túy đá, 10 kg ketamin và 16.000 viên hồng phiến. Tổng trọng lượng số ma túy bị thu giữ lên đến 27 kg.

Đấu tranh khai thác nhanh, lực lượng chức năng tiếp tục mở rộng điều tra và bắt giữ thêm đồng phạm của Thanh là Hoàng Ngọc Phú (36 tuổi, ngụ tại P.Trường Vinh, Nghệ An).

Tại cơ quan điều tra, các nghi phạm bước đầu khai nhận được một người lạ mặt thuê vận chuyển số ma túy trên từ khu vực biên giới xã Sơn Kim 1 ra Nghệ An để bàn giao cho người khác. Nếu chuyến hàng trót lọt, các nghi phạm sẽ nhận được 50 triệu đồng tiền công.

Vụ án đang được lực lượng chức năng tiếp tục điều tra làm rõ, xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật.