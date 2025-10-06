Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Chính trị

Bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương

Lê Hiệp
Lê Hiệp
06/10/2025 19:01 GMT+7

Tại Hội nghị Trung ương 13, Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Theo thông cáo của Văn phòng Trung ương Đảng, ngày 6.10, Trung ương Đảng đã khai mạc Hội nghị Trung ương 13 khóa XIII. Tại hội nghị, Trung ương Đảng đã bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương khóa XIII.

Bầu bổ sung 4 ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương- Ảnh 1.

Kỳ họp 56 của Ủy ban Kiểm tra T.Ư hồi tháng 5

ẢNH: UBKTTW.ORG

Cụ thể gồm ông Nguyễn Mạnh Hùng, Phó bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Hưng Yên; thiếu tướng Trần Văn Phúc, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh Quảng Ninh; ông Trịnh Thế Bình, Vụ trưởng, Thư ký Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư; ông Trần Quốc Bình, Vụ trưởng Vụ Địa bàn III, Cơ quan Ủy ban Kiểm tra Trung ương.

Ủy ban Kiểm tra Trung ương là cơ quan kiểm tra, giám sát chuyên trách của Ban Chấp hành Trung ương, thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định của Điều lệ Đảng; tham mưu, giúp Trung ương Đảng, Bộ Chính trị, Ban Bí thư chỉ đạo, hướng dẫn và tổ chức thực hiện nhiệm vụ kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng.

Sau khi kiện toàn, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương hiện nay là ông Nguyễn Duy Ngọc; 11 Phó chủ nhiệm là các ông Trần Văn Rón, Trần Tiến Hưng, Nguyễn Hồng Lĩnh, Hoàng Văn Trà, Nghiêm Phú Cường, Nguyễn Minh Quang, Hoàng Trọng Hưng, Đinh Hữu Thành, Hà Quốc Trị, Đoàn Anh Dũng và bà Trần Thị Hiền.

Các ủy viên Ủy ban Kiểm tra Trung ương gồm các ông: Võ Thái Nguyên, Hồ Minh Chiến, Nguyễn Văn Hội, Tô Duy Nghĩa, Lê Văn Thành, Lê Nguyễn Nam Ninh, Đào Thế Hoằng, Đinh Văn Cường, Nguyễn Mạnh Hùng, Trần Văn Phúc, Trịnh Thế Bình và Trần Quốc Bình.

Xem thêm bình luận