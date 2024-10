Bầu cử Mỹ: Hình dung gì từ giai đoạn bỏ phiếu sớm?

Hầu hết các tiểu bang đều cho phép bỏ phiếu sớm trong những tuần trước ngày bầu cử. Ngày 21.10, các điểm bỏ phiếu đã mở tại hai bang Florida và Texas, trong khi các tiểu bang chiến trường quan trọng như Georgia và Nevada đã mở các điểm bỏ phiếu của họ trước đó 1 tuần.

Theo các cuộc thăm dò sơ bộ, Phó Tổng thống Kamala Harris hiện đang dẫn trước cựu Tổng thống Donald Trump trong số những cử tri đi bỏ phiếu sớm, nhưng nói chung, sự dẫn trước này khó có thể chứng tỏ ai đang hơn ai.

Nhiều cử tri Dân chủ thích bỏ phiếu sớm hơn so với cử tri Cộng hòa. Ông Trump đã nhiều lần tuyên bố - dù không đưa ra bằng chứng - rằng việc bỏ phiếu qua thư tạo cơ hội cho gian lận bầu cử.

Nhưng năm nay, ông Trump và đảng Cộng hòa đã thay đổi hướng đi, khuyến khích cử tri nộp phiếu bầu theo bất kỳ cách nào có thể, dù cựu tổng thống vẫn cho rằng việc bỏ phiếu sớm là “điều ngu ngốc”.

Việc bỏ phiếu sớm bắt đầu từ đâu?

47 tiểu bang, cũng như Quận Columbia, cho phép bỏ phiếu sớm và bỏ phiếu qua thư cho tất cả cử tri đã đăng ký.

Các cử tri điền phiếu bầu tại cuộc bỏ phiếu sớm trong kỳ bầu cử tổng thống năm 2024, tại Hội đồng Bầu cử Loop Super Site ở Chicago (bang Illinois), ngày 4.10.2024

ẢNH: GETTY IMAGES

Mỗi tiểu bang tự quyết định ngày bỏ phiếu sớm. Các điểm bỏ phiếu ở các bang Minnesota, South Dakota, Virginia và Vermont đã mở cửa từ tháng 9. Tại các tiểu bang như Kentucky và Oklahoma, điểm bỏ phiếu sớm chỉ mở ra chưa đầy một tuần trước Ngày bầu cử.

Hai tiểu bang chiến địa quan trọng là Georgia và North Carolina ghi nhận tỷ lệ cử tri đi bỏ phiếu cao kỷ lục trong ngày đầu tiên bỏ phiếu sớm ở kỳ bầu cử này.

Tuy nhiên, một số tiểu bang - như Alabama, Mississippi và New Hampshire - không cho phép bỏ phiếu sớm nào trừ khi cử tri có lý do, chẳng hạn như được điều động quân sự. Ở những bang như North Dakota và Pennsylvania, cấp quận hạt tự quyết định việc bỏ phiếu sớm, không phải ở cấp tiểu bang.

Ai đang dẫn đầu các cuộc thăm dò trong kỳ bầu cử?

Các cuộc thăm dò cho thấy bà Harris dẫn đầu đáng kể trong số cử tri bỏ phiếu sớm. Trong một cuộc khảo sát do USA Today và Đại học Suffolk công bố hôm 21.10, phó tổng thống đã nhận được ủng hộ từ 63% người đã bỏ phiếu, còn ông Trump chỉ được 34% sự ủng hộ.

Nhưng cuộc thăm dò tương tự cũng cho thấy ông Trump dẫn trước trong số cử tri có kế hoạch bỏ phiếu đúng vào ngày bầu cử 5.11. Ông được 52% ủng hộ so với 35% của đối thủ.

Cuộc khảo sát được thực hiện qua điện thoại từ ngày 14-18.10 và dựa trên phản hồi của 1.000 cử tri tiềm năng.

Một sinh viên theo học tại Đại học North Carolina Central University đi bỏ phiếu sớm tại một điểm bỏ phiếu ở Durham (bang North Carolina, Mỹ), ngày 18.10.2024 ẢNH: REUTERS

Theo NBC News, tính đến ngày 21.10, gần 14,5 triệu người đã bỏ phiếu qua thư hoặc trực tiếp trong cuộc bầu cử năm 2024. Trong số đó, 46% là cử tri Dân chủ, 29% là cử tri Cộng hòa. Một phần tư số cử tri bỏ phiếu sớm nói mình độc lập.

Ở một số tiểu bang chiến trường quan trọng, số lượng cử tri Dân chủ và Cộng hòa đã đăng ký bỏ phiếu sớm gần ngang nhau. Tại Georgia, 49% tổng số phiếu bầu sớm đến từ đảng Cộng hòa, trong khi 46% đến từ đảng Dân chủ.

Khoảng cách này tương tự ở Nevada (35% Cộng hòa, 40% Dân chủ) và North Carolina (33% Cộng hòa,36% Dân chủ) tính đến ngày 21.10.

Tại Arizona, cử tri Cộng hòa đã đăng ký bỏ phiếu đang nhỉnh hơn một chút so với đảng Dân chủ, 44% so với 35%. Đảng Dân chủ đang dẫn trước ở Pennsylvania (67% so với 27%), Minnesota (54% so với 36%) và Wisconsin (40% so với 19%).

Hầu hết các nhà dự báo đều nói rằng cuộc đối đầu năm nay giữa bà Harris và ông Trump là một cuộc đấu tay đôi. Vào ngày 21.10, bà Harris dẫn trước ông Trump trung bình 1,8 điểm (48,2% so với 46,4%) trong các cuộc thăm dò toàn quốc, theo FiveThirtyEight.

Cả hai cũng hòa nhau ở hầu hết các tiểu bang chiến trường, theo công cụ theo dõi cuộc thăm dò của FiveThirtyEight, mặc dù cựu tổng thống có chút lợi thế ở North Carolina, Georgia và Arizona.