Chính trị

Bầu cử Quốc hội: Cử tri mong mỏi chọn được đại biểu 'dám nói, dám làm, không sợ đụng chạm'

Phan Thương
Phan Thương
03/03/2026 13:35 GMT+7

Tại hội nghị tiếp xúc cử tri Đơn vị bầu cử số 42, nhiều cử tri mong muốn tìm và chọn đại biểu 'dám nói, dám nghĩ, dám làm, không sợ đụng chạm, không sợ cấp trên'.

Sáng 3.3, tại Đơn vị bầu cử số 42, gồm các phường Chánh Hưng, Phú Định (TP.HCM), tổ chức hội nghị tiếp xúc cử tri với người ứng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI, và người ứng cử đại biểu HĐND TP.HCM khóa XI, nhiệm kỳ 2026 - 2031.

Cử tri kỳ vọng bầu cử Quốc hội 2026 chọn đại biểu dám nói , dám làm - Ảnh 1.

5 ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM tại Đơn vị bầu cử số 42

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Các ứng cử viên HĐND TP.HCM tại điểm này, gồm: Bà Nguyễn Thị Yến Phương (Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu thể dục - thể thao Nguyễn Thị Định); ông Trần Thanh Tùng (Chủ tịch HĐND phường Chánh Hưng); ông Bùi Tá Hoàng Vũ (Giám đốc Sở Công thương TP.HCM); ông Ngô Phạm Việt (Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM); ông Nguyễn Minh Hải (Chủ tịch Công đoàn Công ty TNHH DANU VINA).

 "Các đại biểu tham gia ứng cử ai cũng xứng đáng"

Tại hội nghị, cử tri Nguyễn Văn Khoái (khu phố 49, phường Chánh Hưng) nhìn nhận các đại biểu tham gia ứng cử ai cũng xứng đáng được chọn, nhưng trong 5 ứng cử chỉ chọn 3 đại biểu, vì vậy "phải chọn đại biểu dám nói, dám nghĩ, dám làm, không sợ đụng chạm, không sợ cấp trên", ông Khoái nói.

Cử tri kỳ vọng bầu cử Quốc hội 2026 chọn đại biểu dám nói , dám làm - Ảnh 2.

Cử tri Nguyễn Văn Khoái

ẢNH: PHAN THƯƠNG

Đại diện cử tri phường Phú Định cho biết rất tâm đắc phương châm, chương trình hành động của các ứng cử đại biểu, rằng "gần nhất, sát dân, luôn lắng nghe ý kiến, tổng hợp, phản ánh chính xác ý kiến của dân". Vì vậy, cử tri này mong mỏi các đại biểu quan tâm phản ánh các vấn đề của phường, để tiến đến xây dựng phường không ma túy, không ô nhiễm môi trường.

Cạnh đó, nhiều cử tri tại phường Phú Định quan tâm đến dự án chống ngập 10.000 tỉ đồng ở TP.HCM. Theo cử tri, phường này cũng chịu ảnh hưởng nặng nề bởi triều cường nên mong dự án sớm đẩy nhanh tiến độ.

Giải quyết các vấn đề người dân quan tâm

Tại hội nghị, các ứng cử viên đại biểu HĐND TP.HCM đã trình bày chương trình hành động, cam kết giữ mối liên hệ chặt chẽ với cử tri, tiếp thu ý kiến và giải quyết các vấn đề người dân quan tâm như chính sách thuế, thủ tục cấp phép xây dựng, an ninh trật tự, vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ môi trường, phòng chống tội phạm và chăm lo y tế, đời sống người cao tuổi, bệnh nhân nghèo...

Trong đó, ông Ngô Phạm Việt (Phó viện trưởng Viện KSND TP.HCM) ứng cử đại biểu HĐND cho biết với kinh nghiệm làm công tác pháp luật, sẽ chỉ đạo quyết liệt công tác đấu tranh phòng chống tội phạm; tập trung vào các tội phạm xâm phạm sở hữu, "tín dụng đen", công nghệ cao, ma túy và tham nhũng kinh tế; phương châm "không có vùng cấm, không có ngoại lệ" nhằm thu hồi tài sản cho nhà nước và nhân dân; tuyệt đối không bỏ lọt tội phạm, làm oan người vô tội.

Đối với đóng góp và phát triển TP.HCM, Phó viện trưởng Ngô Phạm Việt cho biết nếu được cử tín nhiệm, sẽ tham mưu cho thành phố các giải pháp phòng ngừa vi phạm trong quản lý kinh tế, bảo vệ quyền lợi hợp pháp của doanh nghiệp và người dân, xây dựng môi trường kinh doanh minh bạch; tư vấn pháp lý, giải thích, hướng dẫn cử tri về quy trình khiếu nại tố cáo đúng pháp luật; bảo vệ quyền dân sự của người yếu thế, người dễ bị tổn thương theo Nghị quyết 205/2025/QH15.

"Kiên quyết không lợi dụng danh nghĩa đại biểu hoặc để người thân, người quen lợi dụng danh nghĩa của mình để can thiệp trái pháp luật vào các vụ án hoặc công việc của địa phương vì lợi ích cá nhân", ông Ngô Phạm Việt nhấn mạnh.

Ông Bùi Tá Hoàng Vũ, Giám đốc Sở Công thương TP.HCM, cho biết từ thực tiễn công tác trong lĩnh vực công thương, ông sẽ tích cực tham gia góp ý, phản biện và giám sát việc xây dựng, triển khai các cơ chế, chính sách hỗ trợ doanh nghiệp đổi mới sáng tạo trong các lĩnh vực công nghiệp, thương mại, dịch vụ và logistics.

Đồng thời, kiến nghị cơ chế phát triển, bảo tồn và phát huy giá trị chợ truyền thống gắn với mô hình kinh tế đêm; quan tâm giám sát việc thực hiện các chính sách về nhà ở xã hội, nhà ở cho công nhân, tiền lương, bảo hiểm xã hội và phúc lợi của người lao động. 

Bà Nguyễn Thị Yến Phương, Hiệu trưởng Trường THPT Năng khiếu thể dục - thể thao Nguyễn Thị Định, cho biết gần 30 năm cống hiến cho sự nghiệp giáo dục bà thấu hiểu sâu sắc giáo dục không chỉ là con chữ, mà là nền tảng cốt lõi để xây dựng tương lai cho con em thành phố.

"Tôi sẽ có kiến nghị HĐND thành phố phê duyệt các gói đầu tư công trung hạn, ưu tiên nguồn lực để cải tạo và xây dựng mới hệ thống phòng học bộ môn đạt chuẩn; thiết lập tiêu chuẩn cao nhất về an toàn vệ sinh trường học và sức khỏe học đường...", bà Phương nêu. 




