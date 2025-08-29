Ngày 29.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã bắt giữ khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan (còn gọi là "bầu" Đoan, 65 tuổi, ngụ P.Sầm Sơn, Thanh Hóa), Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, Chủ tịch Hiệp hội doanh nghiệp Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Thanh Hóa.

'Bầu' Đoan bị bắt khẩn cấp

Ông Đoan bị bắt giữ để điều tra về hành vi vi phạm các quy định về kế toán gây hậu quả nghiêm trọng, quy định tại điều 221 Bộ luật hình sự.

Trước đó, tối 28.8, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an tỉnh Thanh Hóa đã khám xét khẩn cấp nơi ở là dinh thự Thành An (địa chỉ P.Sầm Sơn), và nơi làm việc là trụ sở Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, trên đại lộ Lê Lợi (P.Hạc Thành, Thanh Hóa) của ông Đoan.

Thực hiện lệnh bắt khẩn cấp ông Cao Tiến Đoan (người mặc áo màu vàng) ẢNH: CÔNG AN THANH HÓA

Ông Cao Tiến Đoan ngoài giữ vị trí là Tổng giám đốc Công ty TNHH Tập đoàn bất động sản Đông Á, còn là đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Thanh Hóa, Ủy viên Ban Kinh tế - Ngân sách HĐND tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Hiệp hội Doanh nghiệp tỉnh Thanh Hóa, Chủ tịch Câu lạc bộ bóng đá Đông Á Thanh Hóa.