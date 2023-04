Bầu Đức: Thị trường sầu riêng và chuối còn mênh mông, heo đang khởi sắc

Kết quả kinh doanh năm 2022 của HAGL đạt doanh thu thuần 5.111 tỉ đồng (tăng 144% so với năm 2021), lãi sau thuế 1.125 tỉ đồng (gấp 9 lần so với năm 2021). Đại hội cũng thông qua kế hoạch năm 2023 doanh thu 5.120 tỉ đồng, lợi nhuận sau thuế lãi 1.130 tỉ đồng, tăng lần lượt 0,2% và 0,4% so với thực hiện năm ngoái.

Bầu Đức trả lời chất vấn của nhiều cổ đông CHÍ NHÂN

Ông Đoàn Nguyên Đức cho biết: "Trong năm 2023, trước tình hình kinh tế khó khăn và còn nhiều biến động khó lường, theo cách nói trong bóng đá là 'chúng ta tiếp tục cầm cự để trụ hạng' nên chỉ đặt mục tiêu tăng trưởng nhẹ. Nhưng là doanh nghiệp sản xuất, vốn để dành của Tập đoàn còn rất nhiều với 3 trụ cột chính là 7.000 ha chuối, 1.000 ha sầu riêng và 10 cụm chuồng trại chăn nuôi heo với công suất lên đến 600.000 con".

Trước lo ngại của một số cổ đông về việc phong trào trồng sầu riêng đang phát triển ồ ạt trên cả nước, chưa kể phải cạnh tranh với các nước trong khu vực và ngay cả Trung Quốc, thị trường nhập khẩu sầu riêng của Việt Nam thì liệu sầu riêng của HAGL có tiêu thụ được? - Ông Đức cho biết, Trung Quốc không trồng được sầu riêng vì không khí lạnh. Ở Việt Nam hay Lào cũng chỉ trồng được sầu riêng ở các tỉnh phía nam. Ngược lại, thị trường sầu riêng còn mênh mông. Ngay cả tại Trung Quốc mới có 50% người dân nước này tiêu thụ sầu riêng trong 4 - 5 năm gần đây, vì nó là một trong những mặt hàng trái cây cao cấp nhất.

"Hiện nay, sầu riêng HAGL đang thu trái bói, năm sau sẽ chính thức đưa sản phẩm ra thị trường. Trong 1.000 ha có hơn 300 ha là sầu riêng giống Musang King, hiện giá thành trên thị trường hơn 1 triệu đồng/kg. Chúng ta đang đi trước thị trường nói chung ít nhất 5 năm nên tôi hoàn toàn yên tâm. Còn về thị trường sầu riêng nói chung thì vẫn còn rất nhiều tiềm năng vì đây là loại trái cây có giá trị kinh tế cao", Bầu Đức khẳng định.

Cũng theo ông Đức, với sản phẩm chuối, thị trường khắp thế giới và không có giới hạn nào cả. Trước đây, khi mới tham gia thị trường, sản phẩm của HAGL thấp hơn của Philippines 10% nhưng hiện nay đã vượt qua nhờ nhanh chóng nắm bắt kỹ thuật, công nghệ sản xuất nên chất lượng được nâng cao. Chuối của HAGL đang xuất khẩu rất tốt tới Trung Quốc, Hàn Quốc và Nhật Bản.

Đối với thị trường heo hơi, trong tháng 4 đã có dấu hiệu khởi sắc. "Không thể dự báo chính xác sẽ diễn biến ra sao nhưng theo tôi vừa rồi đã chạm đáy và có khả năng hồi phục từ tháng 6 - 7 cho đến cuối năm", ông Đức nói.

Ông Đức cũng cho biết, thời gian qua, cách tiếp cận thị trường của sản phẩm heo ăn chuối chưa được tốt. Cách đây 2 tháng, HAGL đã tái cấu trúc bộ máy hoạt động và cách tiếp cận thị trường để đáp ứng nhu cầu của người tiêu dùng.