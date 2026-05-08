Văn hóa

'Bậu ơi đừng khóc' và duyên âm nhạc của tác giả với cố ca sĩ Phi Nhung

Thạch Anh
08/05/2026 18:23 GMT+7

Là khách mời trong Kỷ niệm thanh xuân, nhạc sĩ Hamlet Trương bồi hồi nhắc về câu chuyện phía sau Bậu ơi đừng khóc - ca khúc gắn với giọng hát của cố ca sĩ Phi Nhung.

Một trong dấu ấn trong sự nghiệp của Hamlet Trương là giải thưởng Mai vàng cho hạng mục Bài hát của năm hồi 2021 với ca khúc Bậu ơi đừng khóc. Theo nam nhạc sĩ, đây là cột mốc đầu tiên anh lấn sân và thành công ở dòng nhạc mang âm hưởng dân ca.

Ký ức gắn với cố nghệ sĩ Phi Nhung

Ngoài những sáng tác dựa trên câu chuyện có thật, Hamlet Trương còn có những ca khúc được viết bằng trí tưởng tượng, điển hình là Bậu ơi đừng khóc

Ảnh: NSX

Chia sẻ trong chương trình, nam nhạc sĩ không khỏi xúc động khi nhớ về cố ca sĩ Phi Nhung. Năm đó, cả anh và giọng ca 7X đều cùng thắng giải Mai vàng. "Lúc đó có rất nhiều kỷ niệm và khi tất cả cùng ùa về thì đôi khi vượt quá sức chứa của trí nhớ”, Hamlet Trương bộc bạch khi nói về sự trùng hợp đầy duyên số cùng tình cảm dành cho người chị đồng nghiệp đã khuất. 

Ít ai biết rằng Bậu ơi đừng khóc ban đầu được viết theo đơn đặt hàng của nghệ sĩ Lộ Lộ cho đoàn lô tô Sài Gòn Tân Thời. Hamlet Trương tiết lộ anh đã hoàn thành bài hát chỉ trong một đêm sau khi đặt mình vào vị trí của một "bà bầu" gánh hát bị lấy lại chỗ diễn.

Điều kỳ lạ là ngay sau khi bài hát được phát hành, đoàn lô tô của Lộ Lộ thực sự bị lấy lại chỗ diễn gắn bó lâu năm, y hệt như nội dung bài hát. "Tại sao bài hát lại vận vào đoàn như thế? Cho nên bài hát đúng là có tính linh cảm", anh nhớ lại sự ngỡ ngàng khi thực tế diễn ra trùng khớp với những gì mình đã viết.

Hamlet Trương chia sẻ về chặng đường sự nghiệp trong Kỷ niệm thanh xuân, lên sóng ngày 10.5 trên kênh VTV9

Ảnh: NSX

Bên cạnh vai trò nhạc sĩ, Hamlet Trương còn là một nhà văn và từng thử sức ở nhiều dòng nhạc như bolero, thậm chí là viết cả cải lương. Chia sẻ về việc kiên trì theo đuổi đam mê, anh mượn hình ảnh từ truyện cổ tích về hạt đậu dưới 7 lớp nệm để nói về ước mơ: "Nếu mình không làm được, nó sẽ đau nhức như vậy... Nếu đau nhức thì hãy nhớ là mình còn cái gì đó chưa làm được".

Hamlet Trương gửi lời cảm ơn đến khán giả và bày tỏ mong muốn tiếp tục kết nối mọi người bằng âm nhạc. Theo nam nhạc sĩ, những gì anh có được hôm nay là sự tích góp từ những điều nhỏ bé, được nuôi dưỡng bởi bởi lời ru, tiếng hát của bà và mẹ từ thuở ấu thơ.

Dù từng có thời gian chần chừ khiến nhiều sáng tác dần “cũ” đi giữa kho nhạc lưu trữ hàng ngàn ca khúc, Hamlet Trương cho biết sắp tới anh sẽ mạnh dạn đưa các tác phẩm ấy đến gần công chúng, đồng thời làm mới âm nhạc của mình để tiếp tục cống hiến cho khán giả.

Hamlet Trương xin nhạc sĩ 'Chân tình' Trần Lê Quỳnh làm album

