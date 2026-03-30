Bầu trời đỏ rực ở Tây Úc như 'tận thế' trước khi bão đến

Tại khu đậu xe cắm trại Shark Bay ở thị trấn ven biển Denham của bang Tây Úc, bầu trời đỏ rực trong ngày 27.3, thu hút nhiều người hiếu kỳ ra ngoài quan sát hiện tượng hiếm gặp, theo một đoạn video do ban quản lý khu cắm trại chia sẻ.

"Khung cảnh bên ngoài vô cùng kỳ dị, và bụi bao trùm mọi thứ", theo ban quản lý thông báo trên Facebook.

Tờ The News York Times hôm 29.3 dẫn AccuWeather, công ty Mỹ cung cấp dịch vụ dự báo thời tiết thương mại trên toàn cầu, xác nhận bầu trời rực lửa như trên ở Úc là có thật chứ không phải bị chụp hình chỉnh sửa.

Hiện tượng đổi màu diễn ra "khi bụi tràn ngập không khí trước khi bão nhiệt đới Narelle đổ bộ", AccuWeather cho biết.

Cơ quan quản lý Đại dương và Khí quyển Quốc gia (NOAA – Mỹ) giải thích rằng đất ở Úc, nơi có khí hậu nóng và khô, rất giàu sắt và trải qua quá trình oxy hóa.

"Trong dạng môi trường này, đá trên thực tế bắt đầu bị ăn mòn. Khi tình trạng ăn mòn lan rộng, cấu trúc của đá suy yếu và trở nên dễ vỡ", theo NOAA.

Quá trình trên tạo nên loại đất màu đỏ đặc trưng của sao Hỏa. Và bụi đất đỏ nhiều khả năng bị phát tán trong không khí khi bão đến gần.

Sau khi mang theo mưa gió đến Tây Úc hôm 28.3, bão nhiệt đới Narelle suy yếu thành áp thấp nhiệt đới.

Tại Úc, bầu trời đôi khi cũng chuyển sang màu đỏ trong các điều kiện thời tiết cực đoan như bão, bão bụi hoặc cháy rừng.

Một hiện tượng tương tự từng xảy ra năm 2019 khi bờ đông nước Úc xảy ra cháy rừng nghiêm trọng, khiến bầu trời ban ngày chuyển từ đen của khói bụi sang đỏ như máu.

Cùng năm, bầu trời tại tỉnh Jambi (Indonesia) đổi màu đỏ do khói từ các vụ cháy rừng lan rộng.