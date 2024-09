Bay flycam, drone cứu người trong vùng lũ

Bay flycam cứu người

Thấy bà con vùng lũ gặp nguy cấp, anh Đỗ Quốc Việt (32 tuổi), Giám đốc Công ty Viet-flycam (Hà Nội), liền đưa 3 xe với gần 20 thành viên, cùng hơn 20 trang thiết bị đến tỉnh Thái Nguyên vào ngày 10.9. Nhóm anh phối hợp cùng Công an TP.Thái Nguyên đưa flycam đến với những địa điểm không thể tiếp cận được.

Các thành viên trong đội cứu hộ bay flycam bất kể mưa to gió lớn ẢNH: NVCC

"Trong ngày, nhóm mình tiếp cận được hơn 300 hộ dân. Họ ở nơi khá xa, gần đảo, bị cô lập hoàn toàn. Các thuyền SUP không thể đến được. Nhóm mang flycam nhỏ đến rồi nhờ họ giơ đèn lên trời. Thấy tín hiệu có người, mình sẽ điều flycam to hơn tới, thả đồ ăn, áo phao, nước sạch… cho họ", anh Việt kể.

Công ty anh Việt chuyên cung cấp dịch vụ máy bay không người lái cỡ nhỏ (drone, flycam). Thấy tình hình bất ổn, anh không thể ngồi yên, mang đủ loại thiết bị đắt tiền, có cái lên tới 800 triệu đồng, đến Thái Nguyên để giúp đỡ người dân.

Anh nhớ nhất cuộc gọi của một người phụ nữ nhờ anh tìm giúp nhà người bác họ. Ngôi nhà này nằm sâu tít tắp nên chị ấy không thể nhớ được chính xác vị trí. Ba ngày nay, gia đình chị không biết tình hình của người bác ra sao vì nơi đây mất sóng điện thoại và điện sinh hoạt.

Nghe lời chỉ dẫn, anh Việt và các thành viên cho drone tìm. Anh cứ cho drone bay luẩn quẩn xem khu này có tia đèn hay dấu hiệu gì không… "Hên quá, lúc đó có một ánh đèn nhấp nháy xuất hiện. Tôi vội bảo anh em khẩn trương cho máy bay to vào, thả hàng cứu trợ gấp", anh Việt kể.

Máy bay không người lái xuyên mưa chở thức ăn đến cho bà con ẢNH: NVCC

Nhiều thiết bị bay không người lái được đưa đến Thái Nguyên để tham gia cứu trợ ẢNH: NVCC

Hiện tại, nhóm anh Việt đã di chuyển đến TP.Yên Bái để hỗ trợ bà con. Vừa đến nơi, các anh đã nhận nhiệm vụ khẩn là đưa sữa và nước cho một bà mẹ và em bé mới sinh được một tiếng đồng hồ. "Nhiệm vụ quá cấp bách nhưng chúng tôi phải hoàn thành ngay", anh Việt nói.

Công ty bị ngập nhưng anh em vẫn lên đường

Trong khi đó, Công ty AGS của anh Nguyễn Bá Phong (33 tuổi) điều 10 thành viên từ Hà Nội đến Thái Nguyên để kịp thời cứu trợ. Anh Phong với vai trò là trưởng phòng kỹ thuật cùng 9 người khác xuất phát từ Đà Nẵng, cũng vội vã đến Thái Nguyên ngay trong ngày.

"Trụ sở công ty tại Hà Nội cũng bị ngập. Thế nhưng khi nắm tình hình ở Thái Nguyên, sếp lập tức gọi tôi lúc 2 giờ sáng, bảo anh em chuẩn bị tinh thần, hỗ trợ bà con. Cả hai đoàn khởi hành từ 7 giờ sáng. Đoàn ở Hà Nội gần nên đến sớm hơn. Vừa đến nơi, chúng tôi bắt tay làm việc ngay với chính quyền địa phương để xin phép bay drone ở khu vực lũ", anh Phong cho biết.

Các anh mang theo 10 thiết bị drone có giá khoảng 100 triệu đồng/chiếc. Các drone này trang bị camera hồng ngoại có khả năng phát hiện nạn nhân trong ban đêm, drone phun thuốc dùng chở vật tư và thực phẩm vào vùng cô lập… Camera nhiệt có nhiệm vụ dẫn đường cho camera phun thuốc hoàn thành nhiệm vụ.

Đội bay hy vọng sẽ dùng tài năng bay flycam của mình giúp đỡ nhiều người ẢNH: NVCC

Ở tổ bay này có 3 thành viên nữ cùng tham gia. Các "phi công" nữ điều khiển những thiết bị bay giỏi và nhiệt tình không kém các bạn nam. "Với tình hình hiện tại, tụi mình xung phong góp sức nhỏ và hy vọng giúp đỡ thật nhiều bà con", thành viên Mai Tú cho biết.

Hai đội bay với thiết bị được trang bị loa đèn và drone nông nghiệp cỡ lớn không chỉ hoạt động ở Thái Nguyên mà còn đến các nơi khác bị ngập nặng để kịp thời cứu hộ.

Ông Ngô Văn Do, Bí thư Đảng ủy P.Tân Phú, TP.Phổ Yên (Thái Nguyên), cho biết các thiết bị flycam rất hiện đại, hỗ trợ địa phương rất tốt. "Chỉ trong buổi chiều 11.9 đến sáng 12.9, đoàn của anh Phong đã bay flycam chở 3 chuyến hàng đến các hộ gia đình khó khăn. Anh em làm việc rất vất vả nhưng không than chút nào. Địa phương chúng tôi rất trân trọng", ông Do nói.

Theo ông Do, các thiết bị bay không người lái này rất tuyệt vời, đạt hiệu quả cao. Từ xa, họ có thể chứng kiến được sự định vị từng mái nhà rõ mồn một ở những nơi tàu thuyền khó vào được. Điều đó giúp công tác cứu hộ của lực lượng chức năng tốt hơn.

Bay flycam cứu trợ cần lưu ý gì ?

Trên mạng xã hội, nhiều bạn trẻ chơi flycam mong muốn đóng góp phần công sức của mình để hỗ trợ vận chuyển đồ, nhu yếu phẩm tới những điểm ngập sâu, thuyền không vào được. Tuy nhiên, họ gặp khó khăn khi ngập nước, trời mưa mịt mù, gió lớn, flycam không thể bay được.

Trong mùa mưa bão, không phải ai cũng có thể bay flycam cứu trợ được ẢNH: NVCC

Có thể quan sát được vị trí của hộ dân qua flycam từ xa ẢNH: NVCC

Anh Nguyễn Hoàng, Chủ nhiệm CLB Flycam Thái Nguyên, cho biết flycam rất cần thiết trong thời điểm hiện tại. Những ngày gần đây việc tìm kiếm người dân khá khó khăn, nhờ flycam các anh đã hỗ trợ tìm được nhiều trường hợp.

Bên cạnh đó, flycam còn tìm được đường đi cho thuyền, dò xem dòng chảy của mặt nước… Vì địa hình vùng núi nên bà con đi cứu trợ không quen lái thuyền, flycam có thể dẫn đường, khảo sát một cách dễ dàng.

Tuy nhiên, anh Hoàng cho biết bay flycam cần phối hợp với chính quyền địa phương để tránh làm ảnh hưởng đến băng tần và tín hiệu cứu hộ của lực lượng chức năng.

Anh Đỗ Quốc Việt cho rằng khi bay flycam ở vùng bão lũ cần có thiết bị chuyên dụng. "Flycam bên mình dùng là loại kháng nước, chịu được mưa gió. Các loại flycam thường rất dễ bị hỏng khi bay mưa. Vì thế anh em cần phải lưu ý kỹ", anh nói.