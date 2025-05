Bẫy lừa đảo 'đổi tiền giả' trên Facebook

Ngày 20.5, Công an P.Hòa Cường Nam (Q.Hải Châu, TP.Đà Nẵng) bàn giao 2 nghi phạm lừa đảo qua mạng cho Công an TP.Đà Nẵng thụ lý theo thẩm quyền.

Trước đó, tối 18.5, trong quá trình làm nhiệm vụ tuần tra kiểm soát trên địa bàn phường, tổ tuần tra đêm Công an P.Hòa Cường Nam phát hiện Nguyễn Quang Quy (23 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên, Quảng Nam) điều khiển xe máy có biểu hiện nghi vấn nên dừng xe kiểm tra hành chính.

Sau khi mời Quy về trụ sở làm việc, lực lượng công an tiếp tục phát hiện Quy có dấu hiệu lừa đảo chiếm đoạt tài sản với thủ đoạn sử dụng mạng xã hội Facebook nên tiếp tục đấu tranh.

2 nghi phạm bị tạm giữ ẢNH: NGUYỄN TÚ

Từ đó, công an phường làm rõ Nguyễn Quang Quy thực hiện các vụ lừa đảo qua mạng với hình thức, thủ đoạn đăng thông tin trao đổi tiền giả lấy tiền thật với tỷ lệ hấp dẫn. Khi người đổi tin tưởng thì Quy yêu cầu chuyển tiền đặt cọc rồi cắt đứt liên lạc.

Với thủ đoạn này, Quy đã lừa đảo nhiều người trên cả nước. Các chứng cứ ban đầu ghi nhận chỉ trong 1 tháng gần đây, Quy đã chiếm đoạt hơn 70 triệu đồng.

Mở rộng điều tra, cơ quan công an bắt thêm đồng phạm của Quy là Nguyễn Minh Kinh Kha (25 tuổi, ngụ H.Duy Xuyên). Cả hai từ quê ra TP.Đà Nẵng thuê căn hộ trên đường Lê Thiện Trị (khu Đông Trà, P.Hòa Hải, Q.Ngũ Hành Sơn, TP.Đà Nẵng) để tạm trú.

Khám xét nơi ở của 2 nghi phạm, cơ quan công an tạm giữ 3 điện thoại, 1 máy tính để bàn phục vụ hành vi lừa đảo. Hiện Phòng An ninh mạng và phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao cùng Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP.Đà Nẵng tiếp tục củng cố hồ sơ để khởi tố vụ án.