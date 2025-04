Bị lừa đảo qua mạng, người đàn ông dựng hiện trường giả để xin tiền trả nợ

Chiều 8.4, Công an TP.Đà Nẵng khu vực 3 (Q.Cẩm Lệ và Q.Thanh Khê) cho biết đã cảnh cáo người đàn ông dựng hiện trường giả rồi trình báo "bị trộm cắp hàng trăm triệu đồng".

Trước đó, khoảng 15 giờ ngày 7.4, N.V.T (34 tuổi, ở P.Hòa Hiệp Bắc, Q.Liên Chiểu, TP.Đà Nẵng) đến Công an P.Hòa Phát (Q.Cẩm Lệ) trình báo về việc phòng trọ nơi anh T. tạm trú tại tổ 4, P.Hòa Phát bị kẻ gian cạy cửa, đột nhập, trộm cắp 117 triệu đồng.

Anh T. tường trình tại cơ quan công an ẢNH: NGUYỄN TÚ

Anh T. cho rằng số tiền này là cả gia tài anh dành dụm thời gian dài, cất giấu kỹ trong thùng nhựa để ở phòng trọ.

Nhận tin báo, Công an P.Hòa Phát phối hợp Cơ quan CSĐT Công an TP.Đà Nẵng khu vực 3 vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, trích xuất camera khu vực, lực lượng điều tra không nhận thấy các dấu vết khả nghi cũng như nghi phạm liên quan. Áp dụng các biện pháp nghiệp vụ và đấu tranh với người trình báo, cơ quan công an xác định anh T. đã cố tình dựng hiện trường, báo tin giả về vụ trộm cắp.

Hiện trường phòng trọ anh T. trình báo "bị trộm cắp" ẢNH: NGUYỄN TÚ

Làm việc với cơ quan công an, anh T. thừa nhận trước đó bị lừa đảo qua mạng, bị chiếm đoạt 70 triệu đồng nên nảy sinh ý định báo tin giả để xin tiền gia đình làm ăn và trả nợ.

Ngày 6.4, do chủ nợ truy đòi, anh T. dùng gậy sắt tự đập phá khóa phòng trọ, xáo tung quần áo và đồ đạc trong phòng để dựng hiện trường bị lục soát. Đêm 6.4, anh T. về lại nhà ở P.Hòa Hiệp Bắc để ngủ, đến chiều 7.4 thì trở lại phòng trọ và đi trình báo cơ quan công an. Công an TP.Đà Nẵng đã cảnh cáo, răn đe; anh T. cam kết không tái phạm.