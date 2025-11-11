BBC bị ông Trump dọa kiện đòi bồi thường tỉ USD vì chỉnh sửa bài phát biểu

Thông báo này được đưa ra sau khi Chủ tịch BBC Samir Shah xin lỗi vì điều mà ông gọi là "sai sót trong đánh giá" liên quan đến sự việc.

Chỉ trích nhắm vào BBC đã gia tăng sau khi một báo cáo nội bộ bị rò rỉ làm dấy lên lo ngại về việc đưa tin của đài, bao gồm cách xử lý bài phát biểu của ông Trump, chiến tranh Israel-Hamas và các vấn đề về người chuyển giới.

Điều này đã khiến Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc Tin tức Deborah Turness từ chức hôm 9.11.

Bà Turness cho biết: "Tôi đã từ chức vào cuối tuần vì trách nhiệm cao nhất thuộc về tôi. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, những lỗi định kiến đó không phải là lỗi hệ thống của BBC".

Tòa nhà BBC Broadcasting House tại London, Anh ẢNH: REUTERS

Bộ phim tài liệu được nhắc đến đã lên sóng một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.2024.

Phim đã ghép hai phần riêng biệt từ một bài phát biểu của ông Trump ngày 6.1.2021, tạo ra ấn tượng rằng ông đã trực tiếp kích động cuộc bạo loạn Đồi Capitol, là vụ việc do những người ủng hộ ông thực hiện vào ngày hôm đó.

Theo một lá thư được gửi hôm 10.11, các luật sư của ông Trump cho biết BBC phải rút lại bộ phim tài liệu Panorama trước ngày 14.11, nếu không sẽ phải đối mặt với một vụ kiện với số tiền bồi thường "không ít hơn" 1 tỉ USD.

Trong một bức thư xin lỗi gửi đến các nhà lập pháp Anh, ông Shah, Chủ tịch BBC, cho biết đài thừa nhận rằng cách chỉnh sửa bài phát biểu đã gây hiểu lầm.

"Ấn tượng nó để lại trên khán giả Anh, trái với mục đích của chương trình là cung cấp cho khán giả Anh một số hiểu biết về cách những người ủng hộ Tổng thống Trump hiểu về vấn đề. Đó là một chuỗi suy nghĩ khá phức tạp, và chúng tôi cần sửa lại cho đúng", ông Shah nói.

Ông Shah nói rằng có những trường hợp sai sót cá nhân và các vấn đề cho thấy những vấn đề tiềm ẩn, nhưng bác bỏ các cáo buộc rằng BBC định kiến có hệ thống.

Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng BBC đã cố gắng "chôn vùi" bất kỳ cáo buộc nào, hoặc không giải quyết các vấn đề.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Keir Starmer cho biết BBC nhận được sự ủng hộ của chính phủ Anh, và việc các lãnh đạo cấp cao từ chức cho thấy đài truyền hình đã chịu trách nhiệm về những sai lầm đã mắc phải.