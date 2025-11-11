Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
BBC bị ông Trump dọa kiện đòi bồi thường tỉ USD vì chỉnh sửa bài phát biểu
Video Thế giới

BBC bị ông Trump dọa kiện đòi bồi thường tỉ USD vì chỉnh sửa bài phát biểu

La Vi
La Vi
11/11/2025 12:37 GMT+7

Đài tin tức BBC News hôm 10.11 cho hay Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đe dọa sẽ có hành động pháp lý về việc một phim tài liệu của BBC vào năm 2024 đã chỉnh sửa bài phát biểu của ông.

Thông báo này được đưa ra sau khi Chủ tịch BBC Samir Shah xin lỗi vì điều mà ông gọi là "sai sót trong đánh giá" liên quan đến sự việc.

Chỉ trích nhắm vào BBC đã gia tăng sau khi một báo cáo nội bộ bị rò rỉ làm dấy lên lo ngại về việc đưa tin của đài, bao gồm cách xử lý bài phát biểu của ông Trump, chiến tranh Israel-Hamas và các vấn đề về người chuyển giới.

Điều này đã khiến Tổng giám đốc Tim Davie và Giám đốc Tin tức Deborah Turness từ chức hôm 9.11.

Bà Turness cho biết: "Tôi đã từ chức vào cuối tuần vì trách nhiệm cao nhất thuộc về tôi. Nhưng tôi muốn nói rõ một điều, những lỗi định kiến đó không phải là lỗi hệ thống của BBC".

BBC News nói bị ông Trump đe dọa kiện vì chỉnh sửa bài phát biểu - Ảnh 1.

Tòa nhà BBC Broadcasting House tại London, Anh

ẢNH: REUTERS

Bộ phim tài liệu được nhắc đến đã lên sóng một tuần trước cuộc bầu cử tổng thống Mỹ tháng 11.2024.

Phim đã ghép hai phần riêng biệt từ một bài phát biểu của ông Trump ngày 6.1.2021, tạo ra ấn tượng rằng ông đã trực tiếp kích động cuộc bạo loạn Đồi Capitol, là vụ việc do những người ủng hộ ông thực hiện vào ngày hôm đó.

Theo một lá thư được gửi hôm 10.11, các luật sư của ông Trump cho biết BBC phải rút lại bộ phim tài liệu Panorama trước ngày 14.11, nếu không sẽ phải đối mặt với một vụ kiện với số tiền bồi thường "không ít hơn" 1 tỉ USD.

Trong một bức thư xin lỗi gửi đến các nhà lập pháp Anh, ông Shah, Chủ tịch BBC, cho biết đài thừa nhận rằng cách chỉnh sửa bài phát biểu đã gây hiểu lầm.

"Ấn tượng nó để lại trên khán giả Anh, trái với mục đích của chương trình là cung cấp cho khán giả Anh một số hiểu biết về cách những người ủng hộ Tổng thống Trump hiểu về vấn đề. Đó là một chuỗi suy nghĩ khá phức tạp, và chúng tôi cần sửa lại cho đúng", ông Shah nói.

Ông Shah nói rằng có những trường hợp sai sót cá nhân và các vấn đề cho thấy những vấn đề tiềm ẩn, nhưng bác bỏ các cáo buộc rằng BBC định kiến có hệ thống.

Ông cũng bác bỏ những ý kiến cho rằng BBC đã cố gắng "chôn vùi" bất kỳ cáo buộc nào, hoặc không giải quyết các vấn đề.

Một phát ngôn viên của Thủ tướng Keir Starmer cho biết BBC nhận được sự ủng hộ của chính phủ Anh, và việc các lãnh đạo cấp cao từ chức cho thấy đài truyền hình đã chịu trách nhiệm về những sai lầm đã mắc phải.

Tin liên quan

Đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài phá kỷ lục, ông Trump lo lắng

Đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài phá kỷ lục, ông Trump lo lắng

Hôm 5.11, các Thượng nghị sĩ đảng Cộng hòa Mỹ đã bác bỏ lời kêu gọi của Tổng thống Donald Trump về việc chấm dứt tình trạng đóng cửa chính phủ dài nhất trong lịch sử bằng cách chấm dứt thủ tục "câu giờ" filibuster. Đây là lần hiếm hoi mà quốc hội do đảng Cộng hòa kiểm soát lại không ủng hộ yêu cầu của ông Trump.

Khám phá thêm chủ đề

Bbc Tổng thống Trump kiện phát biểu
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận