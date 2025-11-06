Đóng cửa chính phủ Mỹ kéo dài phá kỷ lục, ông Trump lo lắng

Lần đóng cửa chính phủ Mỹ hiện nay tính đến ngày 5.11 đã lập kỷ lục về thời gian đóng cửa dài nhất trong lịch sử nước Mỹ, phá vỡ kỷ lục trước đó được thiết lập trong nhiệm kỳ đầu tiên của Tổng thống Donald Trump.

Phát biểu tại bữa sáng tại Nhà Trắng, ông Trump cho biết việc đóng cửa chính phủ là một phần nguyên nhân dẫn đến chuỗi chiến thắng bầu cử của đảng Dân chủ vào đêm 4.11. Ông kêu gọi các Thượng nghị sĩ Đảng Cộng hòa chấm dứt tình trạng bế tắc.

Các thượng nghị sĩ đảng Dân chủ tại Quốc hội đang yêu cầu gia hạn tín dụng thuế theo đạo luật Chăm sóc sức khỏe hợp túi tiền (ACA) để ngăn chặn mức phí bảo hiểm y tế tăng vọt.

Tuy nhiên, đảng Cộng hòa đang từ chối gắn việc gia hạn các khoản tín dụng thuế đó với dự luật ngân sách, nhưng hiện cũng không có đủ 60 phiếu bầu cần thiết để thông qua dự luật này.

Trong khi đó, những người nhận viện trợ lương thực, nhiều kiểm soát viên không lưu và nhân viên liên bang đã trở thành nạn nhân của cuộc tranh cãi.

Cô Stephanie Rogers - một nhà vi sinh vật học thuộc Cục Quản lý Thực phẩm và Dược phẩm Colorado - là một trong số đó.

Cô đã gặp nhiều khó khăn kể từ sau khi bị cho nghỉ việc tạm thời vào ngày 1.10.

"Mọi người biết đấy, tôi đang gặp khó khăn, các con tôi cũng đang gặp khó khăn, các mối quan hệ của chúng tôi cũng đang gặp trục trặc. Thật khó để cân bằng mọi thứ", cô Rogers chia sẻ.

Điện Capitol trong ngày thứ 34 đóng cửa hôm 3.11 ẢNH: REUTERS

Rogers là một bà mẹ đơn thân đang phải bòn vét trợ cấp bảo hiểm xã hội, hạn chế mua sắm thực phẩm và xoay xở với các hóa đơn quá hạn.

Đơn xin tiểu bang trợ cấp thất nghiệp của cô dù hoàn toàn hợp lệ nhưng đã bị từ chối do một lỗi có thể mất hàng tuần để khắc phục.

Cô Rogers cho biết: "Tôi không thể thanh toán các hóa đơn của mình. Tôi không biết làm thế nào để cân bằng các hóa đơn của mình vì thời gian hoàn cảnh này tiếp diễn sẽ quyết định số tiền tôi có thể chi trả." // "Con gái tôi phải dùng thuốc hàng ngày. Và tôi phải cân nhắc điều đó. Và tôi cũng phải lo lắng về điều đó nữa. Và làm sao tôi có thể trả tiền cho cho bác sĩ khám bệnh, tiền thuốc men và mọi thứ khác? Và đó không phải là điều mà một người mẹ muốn. Vì vậy, thật khó khăn".

Việc đóng cửa chính phủ là một thử thách đối với ông Trump, người đang phải đối mặt với sự sụt giảm uy tín.

Tại cuộc họp ở Nhà Trắng, ông kêu gọi đảng Cộng hòa bãi bỏ thủ tục "câu giờ" filibuster, nói rằng đó là "cách duy nhất" để thông qua dự luật ngân sách để chấm dứt đóng cửa chính phủ. Nếu filibuster bị bãi bỏ, sẽ chỉ cần đa số đơn giản là 51 phiếu bầu ở Thượng viện để thông qua dự luật.

Nhưng trong một lần hiếm hoi chống lại yêu cầu của ông Trump, hôm 5.11 không ít đảng viên Cộng hòa đã phản đối việc bãi bỏ quy định này.

Lãnh đạo phe Cộng hòa chiếm đa số Thượng viện, nghị sĩ John Thune nói thẳng: "Tôi biết Thượng viện đang tính toán vấn đề này như thế nào, và nó sẽ không xảy ra."