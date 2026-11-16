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    Bé 13 tuổi hồi phục sau phẫu thuật chấn thương sọ não nặng

    Lã Nghĩa Hiếu
    Lã Nghĩa Hiếu
    Bị tụ máu ngoài màng cứng sau tai nạn giao thông, bé trai 13 tuổi ở Hải Phòng được phẫu thuật cấp cứu. Sau 5 ngày, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, không có biểu hiện liệt tay chân.

    Ngày 16.11, Bệnh viện Nhi Hải Phòng cho biết bệnh nhi Ph.H.L. (13 tuổi), bị chấn thương sọ não nặng sau tai nạn giao thông, đã hồi phục tốt sau phẫu thuật cấp cứu.

    Bé 13 tuổi thoát nguy kịch sau chấn thương sọ não nặng - Ảnh 1.

    Bé 13 tuổi ở Hải Phòng thoát nguy kịch sau chấn thương sọ não nặng

    ẢNH: BNHP

    Trước đó, bệnh nhi được đưa đến bệnh viện trong tình trạng đau đầu dữ dội sau tai nạn. Qua thăm khám, các bác sĩ phát hiện khối máu tụ ngoài màng cứng vùng thái dương trái, có nguy cơ chèn ép não, đe dọa tính mạng.

    Các bác sĩ khẩn trương hội chẩn, chỉ định phẫu thuật mở sọ lấy khối máu tụ và xử lý vị trí chảy máu.

    Sau phẫu thuật, bệnh nhi được theo dõi, điều trị tích cực. Đến ngày thứ 5, bệnh nhi tỉnh táo hoàn toàn, không có biểu hiện liệt tay chân, các dấu hiệu phục hồi thần kinh khả quan.

    Theo các bác sĩ, tụ máu ngoài màng cứng là tổn thương nguy hiểm sau chấn thương sọ não. Khối máu tụ có thể tăng kích thước, chèn ép não, gây hôn mê sâu, thậm chí tử vong nếu không được cấp cứu kịp thời.

    Bác sĩ khuyến cáo, sau tai nạn giao thông hoặc va đập mạnh vùng đầu, nếu trẻ có biểu hiện đau đầu tăng dần, nôn nhiều, lơ mơ, ngủ gà, yếu hoặc liệt tay chân, gia đình cần nhanh chóng đưa trẻ đến cơ sở y tế để kiểm tra, điều trị, tránh biến chứng nguy hiểm.

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