Bé 7 tuổi nguy kịch vì cúm A, chạy ECMO gần 12 ngày mới qua cửa tử

Ngày 28.10, PGS-TS Phạm Văn Quang, Trưởng khoa Hồi sức tích cực chống độc, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM, cho biết bệnh viện vừa tiếp nhận điều trị bé trai P.T.D.A (7 tuổi, ở Cần Thơ) do Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu chuyển đến với chẩn đoán sốc nhiễm trùng, viêm phổi nặng, viêm cơ tim tối cấp, nguy kịch do nhiễm cúm A.

Nhiễm cúm A đến độ nặng tím tái, trụy tim mạch

Theo bệnh sử, trước đó bệnh nhi ho khan, sổ mũi, sốt cao liên tục, kém đáp ứng với thuốc hạ sốt. Sau đó, bé vẫn sốt cao, mệt, khó thở nên người nhà lo lắng đưa đến Bệnh viện đa khoa Vũng Tàu trong tình trạng tím tái, trụy tim mạch.

Tại đây, bé được hỗ trợ hô hấp, đặt nội khí quản giúp thở, dùng kháng sinh, truyền thuốc vận mạch. Sau hội chẩn khẩn, bệnh nhi được chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1.

"Bệnh nhi nhập Khoa Cấp cứu trong tình trạng mê, môi tái, trụy tim mạch, sốc tim. Bác sĩ chẩn đoán bé bị phù phổi cấp, sốc tim, viêm cơ tim tối cấp và nhanh chóng hỗ trợ hô hấp, dùng thuốc vận mạch duy trì huyết động học, sau đó chuyển ngay đến Khoa Hồi sức tích cực", PGS-TS Phạm Văn Quang thông tin.

Theo PGS-TS Phạm Văn Quang, tình trạng bệnh nhi không cải thiện, suy hô hấp nặng, chức năng co bóp cơ tim giảm nghiêm trọng. Tim co bóp rất yếu, gây trụy tim mạch, nguy cơ ngừng tim nên các bác sĩ lập tức kích hoạt báo động đỏ.

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực Bệnh viện Nhi đồng 1 chạy đua với thời gian cứu sống bệnh nhi ẢNH: BVCC

Các bác sĩ Khoa Hồi sức tích cực được huy động, chạy đua với thời gian chuẩn bị dụng cụ cần thiết để thực hiện kỹ thuật ECMO (tim phổi nhân tạo), cứu sống bệnh nhi.

Rất nhanh, hệ thống ECMO được thiết lập, kết nối với bệnh nhi để hỗ trợ trái tim nhỏ bé đang co bóp yếu ớt.

Ngoài ra, các bác sĩ tiến hành hạ thân nhiệt để bảo vệ não, lọc máu liên tục nhằm ổn định chức năng các cơ quan và điều trị cơn bão cytokin (hội chứng xảy ra do sự phản ứng quá mức của hệ miễn dịch).

Sau khoảng 20 phút, bệnh nhi từ tình trạng tím tái, trụy tim mạch đã hồng hào trở lại. Kết quả xét nghiệm khẩn cho thấy bệnh nhi nhiễm cúm A nặng nên được dùng ngay thuốc kháng vi rút.

Sau gần 12 ngày chạy ECMO với nhiều diễn biến khó lường, tình trạng hô hấp, tim mạch và các cơ quan của bé cải thiện. Bệnh nhi được cai ECMO, sau đó bé tiếp tục được cai máy thở, chức năng hô hấp, tim mạch và các cơ quan dần phục hồi.

Đang mùa bệnh cúm, nhận biết những dấu hiệu nặng

Theo PGS-TS Phạm Văn Quang, hiện đang vào mùa cúm, bệnh thường do vi rút cúm mùa A, B gây ra. Cúm mùa thường biểu hiện nhẹ, với các triệu chứng khởi phát đột ngột như sốt, ớn lạnh, đau đầu, đau cơ, mệt mỏi; ho khan, đau họng, nghẹt mũi hoặc chảy nước mũi. Ở trẻ em, bệnh còn có thể gây buồn nôn, nôn hoặc tiêu chảy.

Phần lớn người mắc cúm mùa chỉ sốt trong 3 - 5 ngày, ho có thể kéo dài hơn rồi tự hồi phục. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể tiến triển thành cúm nặng, gây biến chứng như viêm phổi nặng, viêm cơ tim cấp, trụy tim mạch và tổn thương các cơ quan khác như suy gan, suy thận, đe dọa tính mạng.

Theo PGS-TS Phạm Văn Quang, người mắc cúm có các dấu hiệu nặng cần đến bệnh viện ngay, như khó thở, thở nhanh, thở gắng sức, đau ngực, tím tái; rối loạn tri giác; trụy tim mạch với biểu hiện tay chân lạnh, da nổi bông, mạch nhanh nhẹ…

Ông cũng lưu ý người bệnh không được tự ý dùng thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh. Bác sĩ sẽ chỉ sử dụng thuốc kháng vi rút trong trường hợp bị cúm nặng. Việc tự mua thuốc kháng vi rút hoặc kháng sinh uống có thể dẫn đến gia tăng tình trạng kháng thuốc và gây tác dụng phụ do thuốc.