Bé An 'Đất rừng phương nam' bản điện ảnh được khen giống Hùng Thuận thuở nhỏ

Sau khi tung poster và những thước phim đầu tiên, phim điện ảnh Đất rừng phương nam nhận được nhiều phản ứng tích cực từ cư dân mạng. Nhân vật bé An do diễn viên nhí Hạo Khang thủ vai cũng được nhiều người khen ngợi. Được biết, ê kíp Đất rừng phương nam đã phải kỳ công tìm kiếm trong thời gian dài mới có thể chọn được diễn viên nhí Hạo Khang vào vai bé An - nhân vật quan trọng nhất.

Diễn viên nhí Hạo Khang đóng bé An Đất rừng phương nam bản điện ảnh được nhận xét có ngoại hình giống Hùng Thuận lúc nhỏ ĐPCC

Bé An là nhân vật làm nên hồn cốt của Đất rừng phương nam, từng được diễn viên Hùng Thuận thể hiện xuất sắc 25 năm trước. Gương mặt ngây thơ, lối diễn tự nhiên giúp Hùng Thuận ghi dấu sâu đậm trong lòng người xem. Vì vậy, khi dự án Đất rừng phương nam bản điện ảnh được công bố, đã có không ít khán giả tỏ vẻ hoài nghi đoàn phim khó lòng tìm ra nhân tố nào thuyết phục hơn Hùng Thuận năm xưa. Thế nên, áp lực casting với dự án điện ảnh này lại càng thêm nặng nề.

Trải qua một năm rưỡi miệt mài tìm kiếm, cuối cùng, diễn viên nhí Huỳnh Hạo Khang đã vượt qua hàng trăm ứng viên khác để trở thành “chú bé đi tìm cha” từng làm nức lòng bao thế hệ. Hạo Khang sinh năm 2010, được gia đình khuyến khích theo nghệ thuật từ nhỏ. Em có gương mặt sáng sân khấu, có khả năng ca hát, từng tham gia cuộc thi hát và đóng nhiều phim truyền hình, sitcom như Hoa sơn trà, Vũ điệu mùa xuân, Nhỏ to chốn văn phòng.

Vẻ chân chất xen lẫn chút lém lỉnh của Hạo Khang phù hợp với nhân vật An ĐPCC

Xuất hiện ở vòng casting, Hạo Khang gây ấn tượng bởi nét lanh lợi, thông minh, khả năng nhập vai tốt dù chưa tham gia phim lớn nào. Bên cạnh đó, năng khiếu võ thuật, thể thao của em cũng trở thành một lợi thế khi hóa thân thành An và thực hiện các cảnh lội sông, leo cây, chèo thuyền…

Lần đầu tiên nhân vật chính bé An do Hạo Khang thủ vai xuất hiện trên thước phim "nhá hàng", khán giả đã không khỏi trầm trồ. Góc nghiêng, kiểu tóc và biểu cảm trên gương mặt em được nhận xét có nhiều nét tương đồng với diễn viên Hùng Thuận lúc nhỏ. Bên cạnh đó, diễn xuất tự nhiên, hình ảnh chân chất, bình dị của Hạo Khang cũng đã giúp cậu bé nhanh chóng "ghi điểm" trong lòng cộng đồng mạng. Nhiều người còn bình luận vì cảm thấy thiện cảm với bé An mới nên rất háo hức đến ngày được thưởng thức Đất rừng phương nam của đạo diễn Nguyễn Quang Dũng.

Khi bắt tay vào thực hiện dự án, đạo diễn Nguyễn Quang Dũng cho biết việc người xem có sự so sánh qua lại về mặt nội dung, bối cảnh hay diễn viên giữa bản điện ảnh và bản truyền hình là điều hoàn toàn bình thường. “Tôi hiểu cái gì thuộc về ký ức đẹp thì rất khó thay thế, nhưng tôi hy vọng với bộ phim này ở bản điện ảnh làm được những thứ mà bản phim truyền hình thời điểm đó điều kiện chưa làm được”, anh chia sẻ.

Năng khiếu võ thuật, thể thao cũng là yếu tố giúp Hạo Khang được chọn vào vai bé An ĐPCC

Đất rừng phương nam bản điện ảnh được kế thừa và phát triển từ tiểu thuyết cùng tên của nhà văn Đoàn Giỏi. Bộ phim kể về hành trình phiêu lưu của An - một cậu bé chẳng may mất mẹ trên đường đi tìm cha. Thông qua đó, vẻ đẹp thiên nhiên và những nét văn hóa đặc sắc của vùng đất Nam Kỳ Lục Tỉnh, sự hào hiệp của những người nông dân bám đất bám rừng và tinh thần yêu nước kháng Pháp đầu thế kỷ 20 cũng sẽ được khắc họa.

Phim do đạo diễn Nguyễn Quang Dũng "cầm trịch", có sự tham gia diễn xuất của dàn diễn viên: Trấn Thành, Hồng Ánh, Tuấn Trần, Công Ninh, Hứa Vĩ Văn, Mai Tài Phến, Hạo Khang... Đất rừng phương nam dự kiến khởi chiếu ngày 20.10.2023.