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    Thời sựDân sinh

    Bé gái 11 tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau va chạm với xe tải

    Hữu Tú
    Hữu Tú
    Bé gái 11 tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau khi xe đạp điện do em điều khiển va chạm với xe tải trên tỉnh lộ 1.

    Ngày 2.10, Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk cho biết đang làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến một bé gái 11 tuổi tử vong.

    Bé gái 11 tuổi ở Đắk Lắk tử vong sau va chạm với xe tải - Ảnh 1.

    Hiện trường vụ va chạm giữa xe tải và xe đạp điện khiến bé gái 11 tuổi ở Đắk Lắk tử vong tại bệnh viện

    ẢNH: CẮT TỪ CLIP

    Theo thông tin ban đầu, khoảng 11 giờ 15 cùng ngày, tài xế N.H.Đ (41 tuổi, ở xã Ea Súp) điều khiển xe tải biển số 47H - 116.XX lưu thông trên tỉnh lộ 1, theo hướng từ xã Ea Nuôl đến xã Ea Wer.

    Khi đến Km13 tỉnh lộ 1, xe tải xảy ra tai nạn giao thông với xe đạp điện do bé gái N.T.B.A (11 tuổi, ở xã Ea Wer) điều khiển qua đường.

    Sau cú va chạm, bé A. được đưa đến Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cấp cứu nhưng tử vong. Xe đạp điện của bé A. bị hư hỏng, thiệt hại ước tính khoảng 4 triệu đồng.

    Theo Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Đắk Lắk, nguyên nhân ban đầu được xác định do bé A. điều khiển xe đạp điện chuyển hướng không đúng quy định, dẫn đến tai nạn giao thông.

    Sau vụ việc, lực lượng chức năng đã kiểm tra nồng độ cồn và ma túy đối với tài xế Đ. Kết quả cho thấy tài xế không có nồng độ cồn trong hơi thở và không có chất ma túy trong máu.

    Cơ quan chức năng đang tiếp tục điều tra, làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn giao thông khiến bé gái 11 tuổi tử vong.

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