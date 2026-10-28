Bé gái 14 tuổi bỏng đường hô hấp nặng vì đèn pin đang sạc bốc cháy

Ngày 28.10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết vừa tiếp nhận nữ bệnh nhi 14 tuổi bị bỏng đường hô hấp nặng trong một tình huống khá đặc biệt.

Theo đó, khoảng 0 giờ ngày 24.10, khi em đang ngủ, chiếc đèn pin đang sạc trong phòng ngủ bất ngờ bốc cháy, khiến lửa lan sang gối.

Bệnh nhi bị kẹt trong khói lửa khoảng 15 phút trước khi được người thân hỗ trợ đưa ra ngoài. Tuy may mắn không bị tổn thương da, nhưng em xuất hiện các triệu chứng ho nhiều, khàn tiếng, thở mệt và được nhanh chóng chuyển đến Bệnh viện Nhi đồng 1 trong tình trạng suy hô hấp, SpO2 (độ bão hòa ô xy trong máu) chỉ còn 93%.

Ngay lập tức, ê kíp nội soi Khoa Hô hấp phối hợp bác sĩ gây mê hồi sức tiến hành nội soi phế quản cấp cứu cho bệnh nhi. Hình ảnh nội soi cho thấy muội than bám dày từ mũi đến thanh quản, khí quản và xuống tận các phế quản; niêm mạc sưng đỏ.

Bệnh nhi được chẩn đoán bỏng đường thở do hít khói độ 3, mức độ nặng.

Các bác sĩ đang nội soi kiểm tra đường thở của bệnh nhi ẢNH: BVCC

Các bác sĩ nhanh chóng làm sạch muội than trong đường thở, sau đó chuyển bệnh nhi đến Khoa Hồi sức tích cực để theo dõi sát.

Ở lần nội soi thứ hai sau 48 giờ, đường thở của bệnh nhi đã được làm sạch, thông thoáng. Hiện tình trạng sức khỏe và các chỉ số của bệnh nhi đã ổn định, dự kiến em được xuất viện trong hôm nay.

Theo thạc sĩ, bác sĩ chuyên khoa II Hồ Thiên Hương, Phó trưởng khoa Hô hấp, Bệnh viện Nhi đồng 1, sạc pin đèn pin, pin dự phòng, điện thoại, quạt tích điện… qua đêm là thói quen phổ biến ở các gia đình. Tuy nhiên, chỉ một sơ suất nhỏ cũng có thể dẫn đến chập điện, quá nhiệt và bốc cháy, nhất là khi sạc lâu hoặc đặt thiết bị trên chăn, gối, nệm.