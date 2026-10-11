Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM mổ bướu buồng trứng 15 kg ở bé gái 14 tuổi

Ngày 11.10, Bệnh viện Nhi đồng 1 TP.HCM cho biết các bác sĩ vừa phẫu thuật lấy khối bướu buồng trứng khổng lồ, nặng 15 kg, ở bé gái 14 tuổi.

Bệnh sử ghi nhận, khoảng 7 ngày trước khi nhập viện, gia đình phát hiện bụng bệnh nhi to nhanh, khiến trẻ đi lại khó khăn, sinh hoạt bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Vì vậy, gia đình đã đưa bé đến Bệnh viện Nhi đồng 1 khám bệnh.

Qua thăm khám và chẩn đoán hình ảnh, các bác sĩ phát hiện khối bướu buồng trứng trái khổng lồ, chiếm gần hết ổ bụng.

Bé gái 14 tuổi mang khối bướu buồng trứng 15 kg đã được bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng 1 cắt bỏ thành công ẢNH: BVCC