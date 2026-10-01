TP.HCM xây thêm 2 bệnh viện trị ung thư giảm tải cho Bệnh viện Ung bướu

Ngày 1.10, Sở Y tế TP.HCM cho biết mỗi ngày, Bệnh viện Ung bướu tiếp nhận 4.800 - 5.000 lượt người đến khám và điều trị, trong đó hơn 75% đến từ các tỉnh.

Trước áp lực này, TP.HCM đang triển khai đồng thời nhiều giải pháp, từ đầu tư cơ sở vật chất, mở rộng mạng lưới điều trị đến tối ưu sử dụng thiết bị và đẩy mạnh phòng, chống ung thư.

Hơn 5.000 tỉ đồng đầu tư 5 dự án trọng điểm

Trong giai đoạn 2026 - 2030, ngành y tế TP.HCM đăng ký 5 dự án đầu tư công trọng điểm tại Bệnh viện Ung bướu, với tổng vốn hơn 5.000 tỉ đồng từ ngân sách.

Các dự án gồm: xây dựng mới Khu khám sức khỏe và tầm soát bệnh bằng công nghệ cao tại số 3 Nơ Trang Long, phường Gia Định (Bệnh viện Ung bướu cũ); dự án mua sắm thiết bị y tế chuyên môn; dự án mua sắm hệ thống Cyclotron và máy gia tốc tuyến tính một mức năng lượng; dự án xây dựng Trung tâm xạ trị Proton; dự án xây dựng Khu phụ trợ phục vụ người bệnh.

Trong số này, dự án mua sắm thiết bị y tế chuyên môn đã được UBND TP.HCM phê duyệt chủ trương đầu tư và dự kiến tổ chức đấu thầu chậm nhất trong quý 1/2027.

Các dự án mua sắm, xây dựng mới phục vụ bệnh nhân ung thư của ngành y tế TP.HCM đã và đang thực hiện ẢNH: DUY TÍNH

Các dự án còn lại đang được Sở Y tế, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng các công trình dân dụng và công nghiệp cùng Sở Tài chính TP.HCM phối hợp hoàn chỉnh hồ sơ để trình cấp có thẩm quyền phê duyệt trong năm 2026 - 2027.

Bệnh viện Ung bướu cũng đã khởi động thực hiện Tiêu chuẩn chất lượng quốc tế AACI và Chứng nhận lâm sàng xuất sắc chuyên khoa ung bướu CEC, hướng đến chuẩn hóa chất lượng và hội nhập quốc tế.

Mở rộng mạng lưới điều trị ra các khu vực

Bên cạnh đầu tư tại Bệnh viện Ung bướu, TP.HCM định hướng phát triển hệ thống y tế theo mô hình "đa tầng - đa cực - đa trung tâm", mở rộng mạng lưới tại khu vực Bình Dương và Bà Rịa - Vũng Tàu cũ.

Theo đề xuất, thành phố dự kiến triển khai 8 dự án PPP y tế, huy động hơn 54.000 tỉ đồng từ nguồn lực xã hội. Trong đó có dự án xây dựng Bệnh viện Ung bướu cơ sở Bà Rịa với quy mô 700 giường nội trú, tổng vốn đầu tư 8.500 tỉ đồng.

Hai dự án khác liên quan đến tầm soát, chẩn đoán, điều trị và nghiên cứu ung thư là Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng công nghệ cao tại Cụm y tế Tân Kiên (xã Tân Nhựt) và tại phường Thủ Đức, thuộc Cụm y tế Thủ Đức.

Trong giai đoạn 2026 - 2030, Sở Y tế cũng đăng ký đầu tư Bệnh viện Ung bướu cơ sở Bình Dương tại Cụm y tế Bình Dương, nhằm tăng khả năng tiếp cận dịch vụ chuyên sâu cho người dân.

Một ca mổ điều trị ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM ẢNH: DUY TÍNH

Tối ưu thiết bị, giảm thời gian chờ tại Bệnh viện Ung bướu

Trong thời gian chờ các dự án đầu tư, trước tình trạng số ca xạ trị tăng và thiếu thuốc đồng vị phóng xạ 18F-FDG sử dụng trong chụp PET/CT, Sở Y tế chỉ đạo Bệnh viện Ung bướu triển khai các giải pháp giảm thời gian chờ cho người bệnh.

Bệnh viện tăng cường xạ trị ngoài giờ, tổ chức điều trị từ 5 giờ đến 23 giờ, áp dụng phác đồ xạ trị ngắn ngày, giảm số phân liều đối với những trường hợp phù hợp và ưu tiên người bệnh cần xạ trị cấp cứu hoặc điều trị sớm.

Với những trường hợp tạm ngưng chụp PET/CT, bệnh viện tư vấn để người bệnh hiểu rằng có thể sử dụng các phương tiện chẩn đoán khác như CT-Scanner, MRI, xạ hình xương trong những trường hợp phù hợp.

Bệnh viện cũng tiếp tục tận dụng chức năng chụp CT của hệ thống PET/CT để phục vụ chẩn đoán hình ảnh, theo dõi và đánh giá hiệu quả điều trị, lập kế hoạch xạ trị cũng như chẩn đoán một số bệnh lý tim mạch, thần kinh.

Ngành y tế TP.HCM tăng cường các giải pháp phòng, chống ung thư để giảm gánh nặng điều trị ẢNH: DUY TÍNH