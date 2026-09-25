Huy động hơn 54.000 tỉ đồng cho 8 dự án PPP y tế tại TP.HCM

Ngày 25.9, Sở Y tế, Trung tâm xúc tiến thương mại và đầu tư TP.HCM phối hợp tổ chức hội nghị đối thoại doanh nghiệp và chính quyền TP.HCM lần thứ 279, chuyên đề về y tế. Doanh nghiệp tham dự buổi đối thoại hoạt động khá đa dạng, từ kinh doanh thực phẩm, mỹ phẩm, dược phẩm, thiết bị y tế, đầu tư y tế đến đầu tư xây dựng bệnh viện.

Thu hút đầu tư tư nhân cho 8 dự án PPP y tế

Mở đầu cuộc đối thoại, bác sĩ Lương Chấn Lập, Phó trưởng phòng Kế hoạch - tài chính, Sở Y tế TP.HCM, chia sẻ về định hướng phát triển hệ thống y tế thành phố giai đoạn 2026 - 2030. Trong đó ông nhấn mạnh yêu cầu huy động mạnh mẽ các nguồn lực xã hội để cùng với nguồn vốn đầu tư công phát triển cơ sở hạ tầng, đầu tư trang thiết bị hiện đại và nâng cao chất lượng khám, chữa bệnh.

Theo bác sĩ Lương Chấn Lập, một trong những phương thức được thành phố chú trọng là đầu tư theo hình thức đối tác công - tư (PPP). Theo đề xuất hiện nay, thành phố dự kiến triển khai 8 dự án PPP y tế, với tổng mức đầu tư huy động từ nguồn lực xã hội hơn 54.000 tỉ đồng. Đây được xem là một trong những giải pháp quan trọng nhằm bổ sung nguồn lực cho đầu tư phát triển hệ thống y tế, nhất là trong bối cảnh nhu cầu chăm sóc sức khỏe của người dân ngày càng tăng.

Song song với việc thúc đẩy các dự án PPP y tế, TP.HCM cũng đang hoàn thiện và triển khai các cơ chế, chính sách nhằm tạo điều kiện thu hút các nhà đầu tư chiến lược vào lĩnh vực y tế. Thành phố định hướng ưu tiên các dự án đầu tư vào cơ sở y tế chuyên sâu, chất lượng cao với quy mô vốn từ 5.000 tỉ đồng trở lên; đồng thời khuyến khích đầu tư vào các cơ sở chăm sóc người cao tuổi với quy mô vốn từ 2.000 tỉ đồng trở lên.

Định hướng này vừa đáp ứng yêu cầu phát triển các cơ sở khám, chữa bệnh chuyên sâu, hiện đại, chất lượng cao, vừa phù hợp với xu hướng già hóa dân số và nhu cầu ngày càng đa dạng về chăm sóc sức khỏe người cao tuổi. Các lĩnh vực được thành phố định hướng thu hút đầu tư gồm cơ sở khám, chữa bệnh chất lượng cao, hiện đại; cơ sở chăm sóc sức khỏe chất lượng cao dành cho người cao tuổi; các sản phẩm, dịch vụ phục vụ nhu cầu của người cao tuổi; và các cơ sở trợ giúp xã hội.

Cụm y tế Tân Kiên TP.HCM dự kiến sẽ có thêm nhiều dự án PPP ẢNH: NHẬT THỊNH

Trên nền tảng huy động nguồn lực xã hội, ngành y tế thành phố dự kiến trong giai đoạn 2026 - 2030 sẽ tập trung triển khai nhiều chương trình, đề án trọng điểm như phát triển y tế cộng đồng, y tế thông minh, y tế dự phòng; nâng cao năng lực Trung tâm kiểm soát bệnh tật TP.HCM; phát triển công nghiệp dược và hệ thống cơ sở y tế. Đồng thời tiếp tục thực hiện các chính sách nâng cao chất lượng phục vụ người bệnh nội trú và phát triển hệ thống chăm sóc sức khỏe người cao tuổi.

Mục tiêu dài hạn được bác sĩ Lương Chấn Lập nhấn mạnh là xây dựng TP.HCM trở thành trung tâm chăm sóc sức khỏe của khu vực ASEAN. Để thực hiện mục tiêu này, thành phố định hướng đồng thời phát triển nguồn nhân lực y tế, thúc đẩy nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo, đầu tư cơ sở hạ tầng, xây dựng hệ sinh thái y tế và phát triển mạng lưới chăm sóc sức khỏe chuyên khoa.

Bên cạnh việc phát triển y học hiện đại, thành phố cũng định hướng đa dạng hóa các loại hình chăm sóc sức khỏe có chất lượng, thúc đẩy ứng dụng y học điện tử và phát huy vai trò của y học cổ truyền, qua đó từng bước hình thành hệ thống chăm sóc sức khỏe toàn diện, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao của người dân.

Theo bác sĩ Lương Chấn Lập, để hiện thực hóa những định hướng trên, nguồn lực Nhà nước là chưa đủ mà cần có sự tham gia của khu vực tư nhân và cộng đồng doanh nghiệp. "Đó là mong muốn của ngành y tế thành phố và chắc chắn điều này rất cần sự đồng hành, hỗ trợ của các doanh nghiệp, của khối tư nhân, nhằm tạo thành một sức mạnh tổng thể của hệ thống y tế", bác sĩ Lập chia sẻ.

8 dự án PPP ngành y tế TP.HCM Xây dựng Khu khám, điều trị dịch vụ tại Khu 2 - Bệnh viện Nguyễn Tri Phương. Xây dựng Khoa Khám và điều trị cho người nước ngoài - Bệnh viện Lê Văn Thịnh. Xây dựng Bệnh viện Đột quỵ TP.HCM Xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng Công nghệ cao Thủ Đức. Xây dựng Trung tâm tầm soát và chẩn đoán bằng Công nghệ cao Tân Kiên Xây dựng Bệnh viện Thực hành (giai đoạn 2) - Trường đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch. Xây dựng mới Bệnh viện chuyên khoa Ung bướu (cơ sở Bà Rịa). Xây dựng Cụm y tế chuyên sâu Tâm Anh (gồm: Bệnh viện Lão khoa và Y học cổ truyền công nghệ cao Tâm Anh; Bệnh viện Phục hồi chức năng công nghệ cao Tâm Anh; Viện Dưỡng lão công nghệ cao Tâm Anh).

Phải nâng cao trách nhiệm trong quảng cáo sản phẩm

Tại cuộc đối thoại, các câu hỏi, chia sẻ xoay quanh các thủ tục giấy tờ liên quan đến xin phép, cấp phép, quảng cáo, thủ tục hành chính, quy định pháp luật… trong lĩnh vực y tế. Tất cả đều được ngành y tế giải đáp, ghi nhận.

Theo TS-BS Nguyễn Hoài Nam, Phó giám đốc Sở Y tế TP.HCM, sau khi TP.HCM mở rộng địa giới hành chính, số lượng doanh nghiệp và cơ sở hoạt động trong lĩnh vực chăm sóc sức khỏe cũng tăng đáng kể.

Đề cập đến những quy định mới trong lĩnh vực mỹ phẩm, vật tư y tế và quảng cáo, TS-BS Hoài Nam cho biết cách thức quản lý quảng cáo đã có sự thay đổi. Trước đây, doanh nghiệp phải gửi hồ sơ để các cơ quan chức năng xem xét trước khi quảng cáo. Hiện doanh nghiệp được chủ động hơn và tự chịu trách nhiệm về nội dung quảng cáo. Trong khi đó, cơ quan quản lý thực hiện vai trò giám sát.

"Doanh nghiệp phải bảo đảm nội dung quảng cáo phù hợp với hồ sơ, giấy phép đã được cấp. Việc cấp phép nhập khẩu hoặc lưu hành sản phẩm không đồng nghĩa với việc cơ quan quản lý cấp phép riêng cho nội dung quảng cáo", TS-BS Hoài Nam nhắc nhở.

Theo TS-BS Hoài Nam, đây là bước tiến mạnh trong phương thức quản lý. Tuy nhiên, cùng với việc tăng quyền tự chủ, doanh nghiệp cũng phải nâng cao trách nhiệm trong hoạt động quảng cáo và tuân thủ các quy định hậu kiểm. Một số doanh nghiệp vẫn chưa nắm đầy đủ quy định, dẫn đến việc sử dụng những nội dung vượt quá phạm vi được phép hoặc không phù hợp với hồ sơ sản phẩm.

Bên cạnh đó, TS-BS Hoài Nam lưu ý doanh nghiệp cần cập nhật các thông tư, quy định mới trong quá trình hoạt động, đặc biệt liên quan đến quy định luật Đấu thầu. Trong đó, có những điểm mới liên quan đến việc gửi báo giá cho các đơn vị có nhu cầu.

"Chúng ta cần phải nắm rõ nội dung này để khi tham gia cung ứng cho thị trường, cho các đơn vị y tế", TS-BS Hoài Nam nói.