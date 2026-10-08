Bệnh viện Nhi đồng 1 nói gì về phản ánh 'bác sĩ từ chối khám cho trẻ sốt cao'?

Phụ huynh phản ánh bác sĩ "từ chối" khám cho con

Mới đây, tài khoản C.T.M đăng bài trên mạng xã hội, phản ánh về việc đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào sáng 5.10. Theo chia sẻ của chị M., bé có số thứ tự 46, sốt khoảng 39 độ, lờ đờ, nôn ói, run rẩy và ngồi không vững.

Chị M. đưa con đến khám tại Bệnh viện Nhi đồng 1 vào sáng 5.10 ẢNH: MẠNG XÃ HỘI

Do khu vực chờ đông, không có chỗ ngồi, chị xin cho con vào phòng khám ngồi đợi. Bác sĩ không đồng ý vì còn bệnh nhân chờ đọc kết quả xét nghiệm nên chị đưa con ra ngoài tiếp tục chờ.

Chị M. cho biết, khi đến lượt khám, hai bên có lời qua tiếng lại về việc xác nhận tên bệnh nhi. Theo chị, bác sĩ sau đó gọi điện đề nghị người đến hỗ trợ, nói từ chối khám và đề nghị chuyển phòng. Người mẹ không đồng ý vì con đang mệt, đã chờ hơn 1 giờ.

Theo lời chị M., các điều dưỡng đã hỗ trợ chuyển bé sang phòng khác để khám ngay, đồng thời gửi lời xin lỗi. Chị vẫn mong được trao đổi, làm rõ sự việc. Phụ huynh cho biết bác sĩ phủ nhận nội dung phản ánh khi điều dưỡng trao đổi lại.

Người mẹ cho biết đã gặp điều dưỡng trưởng, làm đơn phản ánh, gọi đường dây nóng và đang gửi đơn đến bệnh viện, Sở Y tế TP.HCM.

Bệnh viện Nhi đồng 1 lý giải sự việc, xin lỗi về thái độ giao tiếp của bác sĩ

Chiều 8.10, đại diện Bệnh viện Nhi Đồng 1 cho biết, bệnh viện đã rà soát quá trình thăm khám trẻ và đã có buổi làm việc trên tinh thần cởi mở, cầu thị với người nhà để giải quyết nội dung gia đình đã đăng tải.

Theo kết quả xác minh, trẻ đã được tiếp nhận, sàng lọc để xác định chuyển đến phòng cấp cứu hay hướng dẫn đến phòng khám phù hợp. Khi ghi nhận trẻ sốt, nhân viên y tế đã xử trí hạ sốt trước khi trẻ đến khu khám chuyên khoa để tiếp tục thăm khám.

Bệnh viện Nhi đồng 1 (TP.HCM) ẢNH: DUY TÍNH

Theo tường trình của bác sĩ, vào thời điểm xảy ra sự việc, phòng khám đang tiếp nhận bệnh nhi theo thứ tự và đồng thời trả kết quả xét nghiệm cho những trẻ đã khám trước. Người nhà đưa trẻ vào phòng ngồi chờ với lý do trẻ mệt và khu vực đợi ở bên ngoài đông người.

Bác sĩ đã yêu cầu gia đình chờ bên ngoài để bảo đảm không gian thăm khám cho các bệnh nhi trong phòng vì còn khoảng 3 - 4 trẻ sẽ vào khám sau khi có kết quả xét nghiệm. Tuy nhiên do bệnh nhân đông, bác sĩ đã chưa giải thích đầy đủ cho gia đình để hiểu, thông cảm và hợp tác với đề nghị này.

Khi đến lượt trẻ, bác sĩ gọi tên để xác nhận đúng người bệnh trước khi khám. Đây là bước cần thiết nhằm bảo đảm an toàn trong thăm khám và kê đơn. Tuy nhiên, cách giao tiếp của bác sĩ thời điểm đó đã khiến người nhà cảm thấy chưa được hỏi trực tiếp dẫn đến cuộc trao đổi có khuynh hướng căng thẳng hơn.

Bác sĩ lo ngại tiếp tục tranh luận không chỉ làm chậm việc thăm khám trẻ, mà còn ảnh hưởng đến việc khám cho các bệnh nhân khác đang đợi. Do đó, bác sĩ đã chủ động liên hệ bộ phận điều hành và nhờ đồng nghiệp khác khám ngay cho trẻ để có thể tiếp tục khám các bệnh nhi khác đang chờ.

Bộ phận điều hành nhanh chóng có mặt, đưa trẻ đến bác sĩ khác để được thăm khám ngay. Đồng thời, cử nhân sự hỗ trợ trẻ cùng gia đình trong quá trình xét nghiệm, chụp phim, nhận thuốc và hoàn tất lượt khám. Trước khi trẻ ra về, điều hành khu khám bệnh đã xin lỗi gia đình, ghi nhận phản ánh để xác minh và báo cáo lãnh đạo xem xét.

Khi nhận được thông tin, bệnh viện đã xác minh sự việc ngay. Đồng thời, liên hệ thân nhân để hỏi thăm tình hình sức khỏe của bé, mời thân nhân vào bệnh viện để thảo luận nhằm ghi nhận sự việc khách quan hơn.

Tại buổi làm việc, đại diện bệnh viện và thân nhân cùng nhau giải quyết trọn vẹn các vướng mắc. “Bệnh viện rất lấy làm tiếc về việc bác sĩ đã có thái độ giao tiếp chưa phù hợp và chưa giải đáp thắc mắc, cũng như chưa cung cấp đầy đủ thông tin cần thiết cho người nhà bệnh nhi ngay thời điểm đó”, đại diện Bệnh viện Nhi đồng 1 cho hay.

Lãnh đạo khoa cũng gửi lời xin lỗi về việc bác sĩ chưa có thái độ phù hợp đối với người nhà. Khoa đã họp và yêu cầu bác sĩ thực hiện cam kết, đồng thời nhắc nhở và xử lý theo quy định.

Trong giai đoạn cao điểm như hiện nay, bệnh viện đã tăng cường thêm phòng khám, bố trí khám thông tầm để giảm thời gian chờ và nhắc nhở nhân viên chú trọng giao tiếp, hỗ trợ người bệnh.