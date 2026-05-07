Bé gái 4 tuổi bị bạo hành 'không còn sự sống' khi xe cứu thương đến

Liên quan đến vụ bạo hành con gái 4 tuổi của tình nhân, khiến bé tử vong thương tâm, xảy ra trên địa bàn P.Phú Diễn, Hà Nội, ngày 7.5, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP.Hà Nội đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can và lệnh bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Hiệp (22 tuổi, quê Ninh Bình) về tội giết người.

Đối tượng Nguyễn Minh Hiệp ẢNH: CAHN

Cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý Bàn Thị Tâm (20 tuổi, trú Tuyên Quang; mẹ của bé gái B.T.H) theo quy định.

Trưa cùng ngày, phóng viên đã tìm đến nơi xảy ra vụ bạo hành. Đây là ngôi nhà 4 tầng, tầng 1 để sửa chữa xe máy, một số tầng trên cho thuê trọ.

Căn phòng xảy ra vụ bạo hành bé gái rộng khoảng hơn 10 m2, vệ sinh khép kín, ở tầng 2 ngôi nhà. Đây là nơi Hiệp và Tâm thuê để chung sống như vợ chồng cùng bé B.T.H. Trong khoảng thời gian này, cả hai đã nhiều lần bạo hành bé H. khiến bé tử vong vào ngày 6.5.

Căn phòng xảy ra sự việc ẢNH: NGUYÊN QUANG

Trao đổi với chúng tôi, bà May (người thuê tầng 1 để kinh doanh) cho biết, khoảng 17 giờ 30 - 18 giờ ngày 3.5, xe cấp cứu bất ngờ đỗ lại bên lề đường trước cửa nhà.

Khoảng 1 - 2 phút sau, bà thấy Tâm và Hiệp bế cháu H. xuống trong tình trạng bất tỉnh, gần như không còn sự sống, người tím tái, chân tay, đầu tóc ướt rã rợi.

"Tôi thấy mặt Tâm và Hiệp tái mét, khi tôi hỏi cháu làm sao thì cả hai đều không nói", bà May nhớ lại và cho biết, khoảng 22 giờ cùng ngày, công an có mặt ở ngôi nhà để bắt giữ Hiệp, qua lời kể của cán bộ công an, bà May biết cháu H. bị ngạt nước, xuất huyết não.

"Tôi rất sốc"

Theo bà May, trong thời gian sinh sống tại đây, bà thường xuyên gặp Hiệp và Tâm. Hiệp hay nói còn Tâm thì ít nói hơn, cả hai cũng không có biểu hiện bất thường trong thời gian xảy ra vụ việc. Bà May chưa gặp H. và cho rằng cháu mới lên Hà Nội.

Người phụ nữ cũng cho hay, trong thời gian xảy ra bạo hành, bà không nghe thấy tiếng kêu khóc của trẻ em, một phần do cửa hàng xe máy có tiếng động lớn, một phần do phòng trọ khép kín, cách âm.

"Tôi rất sốc và xót xa khi nghe tin cháu bị bạo hành dẫn đến tử vong. Trong thời gian cháu ở đây tôi chưa thấy bố mẹ cháu dẫn xuống tầng 1 bao giờ", bà May nói và cho biết thêm, từ ngày 3.5 đến nay, công an đã 2 lần đưa Hiệp và Tâm trở lại phòng trọ.

Theo tài liệu điều tra, sáng 3.5, thấy bé H. không tự giác đánh răng, rửa mặt nên Hiệp và Tâm đã đánh bé nhiều lần. Sau đó, Hiệp đưa Tâm đi ra ngoài, bỏ H. một mình ở phòng trọ.

Chiều cùng ngày, khi về thấy H. đang ăn bánh kẹo, cho rằng bé ăn vụng nên Tâm dùng dép đánh nhiều lần vào vùng đầu, mặt khiến H. không kiểm soát được vệ sinh nhưng Tâm vẫn tiếp tục tát vào mặt H. và bắt bé tự vào nhà vệ sinh tắm rửa.

Thấy H. nghịch bẩn trong nhà tắm, Hiệp tiếp tục bạo hành bé. Tâm không can ngăn mà bỏ ra ngoài. Khi thấy H. không còn phản ứng, Hiệp và Tâm tìm cách sơ cứu rồi gọi xe đưa đi cấp cứu.

Làm việc với cảnh sát, Hiệp và Tâm khai nhận đã nhiều lần bạo hành H. trong khoảng 1 tháng trước đó với tần suất 2 - 3 ngày/lần bằng dép, chổi, móc quần áo.

Ngoài đánh đập, Tâm và Hiệp còn bắt H. đeo chai nước nặng vào cổ và bỏ đói H. nhiều ngày.