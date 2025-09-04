Bé gái chào đời khỏe mạnh từ phôi trữ đông sau 11 năm

Năm 2014, chị V.A (sinh năm 1988, ở Hà Nội) thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm tại Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia Bệnh viện Phụ sản T.Ư và sinh bé trai đầu lòng. Những phôi thai còn lại được chị gửi tại trung tâm.

GS-TS Nguyễn Duy Ánh và các y bác sĩ đón bé gái chào đời từ phôi trữ đông sau 11 năm ẢNH: NGUYỄN HƯƠNG

Tháng 1.2025, chị V.A trở lại trung tâm, kiểm tra sức khỏe để chuyển phôi lần hai. Trước đặt phôi, các bác sĩ đánh giá các chỉ số sức khỏe và chất lượng phôi của chị bảo quản tại trung tâm đều đảm bảo. Ngay trong lần chuyển phôi đầu tiên sau 11 năm, chị V.A đã mang thai thành công. Thai kỳ đặc biệt này được GS-TS Nguyễn Duy Ánh, Giám đốc Bệnh viện Phụ sản T.Ư, trực tiếp theo dõi.

GS-TS Nguyễn Duy Ánh cho biết Bệnh viện Phụ sản T.Ư đã thực hiện thành công việc lấy một phôi thai đã được trữ suốt 11 năm trong bình đông lạnh, tiến hành rã đông và chuyển vào tử cung người mẹ.

Với sản phụ V.A, các bác sĩ đã sử dụng duy nhất một phôi, chuyển thành công. Sản phụ lo lắng phôi có thể đã hỏng, trong khi tạo phôi mới sẽ rất khó khăn do điều kiện về tuổi của người mẹ. Nhưng thực tế cho thấy, phôi thai được lưu trữ đúng quy trình trong buồng đông lạnh của Trung tâm vẫn đảm bảo chất lượng sau hơn 1 thập niên.

Theo Bệnh viện Phụ sản T.Ư, Trung tâm hỗ trợ sinh sản quốc gia hiện lưu trữ hàng trăm nghìn phôi thai bằng công nghệ và máy móc tiên tiến tiêu chuẩn quốc tế, đảm bảo an toàn, giúp người mẹ dù lớn tuổi vẫn có thể mang thai bằng phôi lưu trữ thời trẻ. Tỷ lệ phôi sống sau rã đông là 99 - 100%.

Theo các chuyên gia về sức khỏe sinh sản, những năm gần đây, ngoài nhu cầu trữ lạnh phôi, tinh trùng trong điều trị hiếm muộn, nhiều phụ nữ có nhu cầu trữ lạnh trứng (noãn) giúp duy trì việc sinh con là các trường hợp có bệnh lý, trong quá trình điều trị có thể ảnh hưởng đến khả năng sinh sản, suy buồng trứng. Cũng có những phụ nữ chưa kết hôn nhưng muốn lưu trữ trứng để đảm bảo khả năng sinh con trong trường hợp kết hôn muộn; hoặc phụ nữ đã lập gia đình nhưng vẫn đề nghị lưu trữ trứng hoặc phôi (được thụ tinh nhân tạo bởi trứng và tinh trùng của hai vợ chồng) để giúp họ vẫn có thể mang thai, sinh con khỏe mạnh nếu sinh con muộn, trì hoãn sinh con do điều kiện công việc…