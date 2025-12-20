Ngày 20.12, UBND xã Ia Mơ cho biết, bé gái sơ sinh bị vùi dưới đất trong vườn cao su đã được làm giấy khai sinh. Hiện một gia đình hiếm muộn đang làm các thủ tục xin con nuôi để xin nhận nuôi cháu theo quy định. Điều kiện của gia đình xin nhận cháu làm con nuôi cũng đang được xác minh.

Trước đó, cơ quan chức năng đã phát đi thông báo rộng rãi tìm người thân của cháu bé này nhưng không có người thân đến nhận.

Một lãnh đạo xã Ia Mơ cho biết: "Khi biết được thông tin bé gái sơ sinh bị vùi lấp trong khu vực vườn cao su, gia đình này đã đến bệnh viện thăm hỏi, chăm sóc nhiều ngày qua. Chúng tôi thấy thủ tục, điều kiện kinh tế của gia đình này đều đảm bảo. Tuy nhiên, địa phương sẽ trực tiếp xuống nhà để nắm tình hình rồi mới quyết định việc cho nhận con nuôi".

Bé gái sơ sinh bị vùi trong vườn cao su sắp có gia đình mới ẢNH: TRẦN HIẾU

Trước đó, như Thanh Niên thông tin, khoảng 21 giờ ngày 8.12, trong lúc làm việc, anh R.L.B, trú tại xã Ia Mơ nghe tiếng khóc phát ra từ trong vườn cao su phía sau nhà. Sau khi đến gần kiểm tra, anh B. phát hiện một bé sơ sinh bị đất vùi lấp phần thân, chỉ còn lộ vùng mặt, trên người có nhiều vết trầy xước. Lực lượng chức năng khi nhận thông tin đã giải cứu cháu bé và đưa đến Bệnh viện nhi tỉnh Gia Lai để cấp cứu, điều trị.

Khi bé gái sơ sinh nhập viện tại Bệnh viện nhi Gia Lai, một lãnh đạo UBND tỉnh Gia Lai đã đến thăm và đặt tên cháu là Thiện An. Sau đó mọi người thấy tên này ý nghĩa nên thống nhất đặt tên cháu trong giấy khai sinh là Nguyễn Thiện An.

Thông tin từ Bệnh viện nhi Gia Lai, sau nhiều ngày được các nhân viên y tế tận tình chăm sóc, sức khỏe cháu bé đã ổn định. Dự kiến trong vài ngày tới, cháu có thể xuất viện.