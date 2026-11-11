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    Bé trai 11 tháng tuổi còn sống sau 24 giờ bị chôn trong rừng

    Vi Trân
    Vi Trân
    Cảnh sát Mỹ đã tìm thấy bé trai 11 tháng tuổi còn khóc dưới một hố chôn cạn trong rừng sau 24 giờ bị người cha đưa đi khỏi nhà.

    Cảnh sát bang Nam Carolina (Mỹ) chiều 10.11 thông báo đã tìm thấy bé trai 11 tháng tuổi Koah Sharpe sau 24 giờ tìm kiếm, theo ABC News.

    Bé trai 11 tháng tuổi còn sống sau 24 giờ bị chôn trong rừng - Ảnh 1.

    Em bé Koah Sharpe

    ẢNH: CẢNH SÁT LEXINGTON

    Cậu bé sống ở nhà mẹ và được giao cho người cha tên Michael Comer (25 tuổi) giữ khi người mẹ đi công việc. Một người thân của gia đình đến nhà và không thấy hai cha con nên đã thông báo mất tích.

    Cảnh sát triển khai cuộc tìm kiếm và cho biết ông Comer đã di chuyển nhiều nơi trong địa phận hạt Lexington. Cảnh sát bắt giữ người cha vào tối 9.10 vì tội trộm cắp và chống lại việc bắt giữ nhưng không thấy em bé.

    Bé trai 11 tháng tuổi còn sống sau 24 giờ bị chôn trong rừng - Ảnh 2.

    Michael Comer bị bắt

    ẢNH: CẢNH SÁT LEXINGTON

    Sau khoảng 24 giờ tìm kiếm, lực lượng chức năng phát hiện một khu vực khả nghi có đất mới được đào xới trong khu rừng cách nhà của người cha khoảng 50 mét.

    Trong lúc đào bới, cảnh sát nghe thấy tiếng khóc của em bé. Koah được tìm thấy nằm trong một chiếc lồng chó được chôn cạn, trên mình quấn chiếc khăn.

    Cảnh sát trưởng hạt Lexington Jay Koon cho biết em bé bị chôn sống và đang "bám víu giành sự sống", có thể nhờ chiếc khăn đã tạo thành túi khí nhỏ. Ông miêu tả tiếng khóc của đứa trẻ lúc đó là "tiếng em bé khóc khiến người nghe vui mừng nhất". "Hy vọng ở độ tuổi đó, em bé sẽ không nhớ gì nhiều về chuyện này khi lớn lên mà chỉ lấy đó để truyền cảm hứng", vị cảnh sát trưởng nói.

    Cậu bé hiện đang được chăm sóc tại bệnh viện. Cảnh sát đang làm việc với cơ quan công tố để xác định thêm cáo buộc đối với người cha.

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