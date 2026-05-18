Bé trai 19 tháng tuổi bị chó cắn rách sâu vùng đầu, má

Ngày 18.5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết vừa tiếp nhận, điều trị cho một bé trai 19 tháng tuổi bị chó cắn gây vết thương sâu ở vùng đầu và má, chảy nhiều máu.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bé trai bị chó cắn ẢNH: K.NY

Trước đó, chiều 17.5, bệnh nhi được gia đình đưa vào cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, trên vùng đầu và má có nhiều vết rách sâu, mất nhiều máu.

Ngay sau khi tiếp nhận, các y bác sĩ nhanh chóng sơ cứu, băng ép cầm máu, xử lý vết thương và tiêm vắc xin phòng bệnh dại cho bệnh nhi. Sau đó, bé được chuyển vào phòng mổ để khâu xử lý các vết thương. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn định và đang tiếp tục được theo dõi, điều trị.

Theo người nhà bệnh nhi, thời điểm xảy ra vụ việc, cháu bé đang đi vệ sinh thì bất ngờ bị 2 con chó nuôi trong nhà đang tranh giành thức ăn lao vào tấn công, cắn trúng vùng đầu và má. Sự việc diễn ra quá nhanh khiến gia đình không kịp can ngăn.

Theo Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, đây là trường hợp thứ hai trẻ nhỏ bị chó cắn gây thương tích nặng được bệnh viện tiếp nhận trong vòng 2 tuần qua.

Các bác sĩ khuyến cáo phụ huynh không để trẻ nhỏ chơi một mình với chó, mèo dù là vật nuôi quen thuộc trong gia đình. Đồng thời, cần tránh để trẻ tiếp cận khi chó đang ăn, ngủ hoặc bị kích động, không trêu chọc vật nuôi. Việc tiêm phòng đầy đủ cho vật nuôi cũng là biện pháp quan trọng nhằm phòng ngừa bệnh dại và hạn chế những tai nạn đáng tiếc xảy ra.