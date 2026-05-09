Sau 3 tháng bị chó lạ cắn, một phụ nữ ở Đồng Nai tử vong vì bệnh dại

Ngày 9.5, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật thành phố Đồng Nai (CDC Đồng Nai) cho biết, trên địa bàn vừa ghi nhận một người phụ nữ lớn tuổi tử vong vì bệnh dại sau khi bị chó lạ cắn sau 3 tháng, nhưng không tiêm huyết thanh và vắc xin phòng bệnh dại.

Theo báo cáo của CDC Đồng Nai, khoảng đầu tháng 2.2026, bà N.T.G (68 tuổi, ở xã Xuân Quế) bị một con chó lạ vào nhà và cắn vào bàn tay. Tại thời điểm cắn, con chó đã có biểu hiện bất thường, lầm lì; sau khi cắn, con chó đã chạy đi mất khi bị người nhà đuổi, nên không theo dõi được.

Người dân đi tiêm phòng dại tại CDC Đồng Nai ẢNH: CDC ĐỒNG NAI

Do chủ quan, bệnh nhân chỉ tự chữa bằng phương thức dân gian mà không tiêm huyết thanh và vắc xin phòng bệnh dại, dù đã được người nhà nhắc nhở.

Đến ngày 4.5, bệnh nhân có biểu hiện khó thở, sợ nước, sợ gió, uống nước vào thấy ngợp, tình trạng không giảm nên được người nhà đưa đến Bệnh viện đa khoa khu vực Long Khánh khám rồi tiếp tục chuyển lên Bệnh viện đa khoa Đồng Nai và đều được chẩn đoán theo dõi bệnh dại.

Chỉ khoảng 1 tiếng sau đó, bệnh nhân tiên lượng nặng nên người nhà đã xin chuyển bệnh nhân lên Bệnh viện Bệnh nhiệt đới TP.HCM điều trị, và được bệnh viện chẩn đoán theo dõi dại thể hung dữ, suy hô hấp, nhiễm trùng tiểu, tăng huyết áp. Đến trưa 6.5, bệnh nhân tử vong.

Sau khi ghi nhận ca bệnh, CDC Đồng Nai phối hợp các đơn vị liên quan đã tiến hành điều tra, xử lý dịch bệnh. CDC Đồng Nai nhận định, đây là trường hợp tử vong do bệnh dại đầu tiên tính từ đầu năm đến nay trên địa bàn thành phố.

Qua điều tra, khu vực xung quanh gia đình bệnh nhân có nhiều chó thả rông, một số người dân chưa chủ động tiêm phòng vắc xin cho đàn chó, mèo và vẫn còn tình trạng người dân khác bị chó mèo cào cắn, nhưng chưa tiêm phòng.

CDC Đồng Nai khuyến cáo người dân không chủ quan sau khi bị chó mèo cào, cắn kể cả khi con vật chưa có biểu hiện nghi dại.

Khi bị chó mèo cào, cắn không xử lý bằng các biện pháp dân gian mà phải rửa vết thương bằng nước sạch và xà phòng hoặc các dung dịch sát khuẩn thông thường. Sau đó, phải đến ngay cơ sở y tế gần nhất để được tư vấn, hỗ trợ tiêm huyết thanh, vắc xin phòng ngừa bệnh dại.

Chó thả rông ở các khu dân cư là nguyên nhân tiềm ẩn dẫn đến các ca tử vong do bệnh dại ở người ẢNH: HOÀNG GIÁP

Không chủ quan dù bị vết thương nhẹ, một khi bị chó cắn (kể cả chó con, chó cảnh hay chó nhà) thì vẫn có nguy cơ bị mắc bệnh dại.

Khi phát hiện chó, mèo nhà hoặc chó mèo lạ xuất hiện trong khu vực có biểu hiện bất thường, hung dữ, phải báo ngay tổ trưởng, ấp trưởng, chính quyền địa phương, thú y, trạm y tế để được hỗ trợ xử lý, không tự ý xử lý con vật.