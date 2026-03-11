Sau 3 tháng bị chó cắn, bé gái 6 tuổi tử vong

Ngày 11.3, thông tin từ Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Quảng Trị (CDC Quảng Trị) cho biết vừa ghi nhận 1 ca tử vong liên quan đến chó cắn.

Nạn nhân là cháu C.G.H (6 tuổi, ở xã Kim Phú, Quảng Trị). Theo người nhà nạn nhân, vào khoảng tháng 12.2025, H. bị chó cắn vào ngón tay. Sau khi bị chó cắn, H. không tiêm vắc xin phòng bệnh dại. Suốt 3 tháng kể từ thời điểm bị cắn, H. không có biểu hiện gì bất thường.

Đến chiều 9.3, H. bất ngờ nôn mửa, sùi bọt mép và được đưa vào cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa khu vực Minh Hóa. Tại đây các bác sĩ chẩn đoán H. bị viêm màng não, chưa loại trừ bệnh dại. Cùng ngày H. được chuyển lên Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới vào lúc 19 giờ 50 phút.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Nam - Cuba Đồng Hới, các y bác sĩ ghi nhận H. trong trạng thái lơ mơ, da niêm mạc hồng, bụng mềm, nôn mửa liên tục và được chẩn đoán theo dõi viêm màng não, bệnh dại do chó cắn.

Đến 20 giờ 30 phút cùng ngày, H. có triệu chứng tăng tiết đờm giải, lơ mơ kích động, sợ ánh sáng, sợ gió, sợ âm thanh, sợ nước, phản xạ ánh sáng kém, sốt cao liên tục. Đến 22 giờ, H. ngưng thở, ngưng tim và được các bác sĩ hồi sức tim đập trở lại, gia đình xin được chuyển bệnh nhân về nhà, H. sau đó tử vong trên đường về nhà.

Sau khi nắm được thông tin, đại diện Trung tâm Kiểm soát bệnh tật Quảng Trị cho biết đang đề nghị Chi cục Thú y, các ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn rà soát các hộ nuôi chó, mèo, tuyên truyền vận động người dân quản lý tốt đàn chó, mèo. Khi bị súc vật (chó, mèo...) cắn, nên tới các cơ sở y tế để được tư vấn, khám và điều trị dự phòng, tiêm vắc xin phòng bệnh dại kịp thời.