Bé trai 5 tuổi bị chó cắn rách vùng đầu dài 25 cm, lộ xương sọ

Sáng 12.5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cho biết các bác sĩ của bệnh viện đang tích cực điều trị cho bé trai 5 tuổi ở xã Ba Gia (Quảng Ngãi) bị chó cắn nghiêm trọng ở vùng đầu. Hiện sức khỏe bệnh nhi đã tạm ổn định và đang tiếp tục hồi phục.

Các bác sĩ phẫu thuật cho bé trai 5 tuổi bị chó cắn ẢNH: K.NY

Trước đó, khoảng 16 giờ 49 phút ngày 9.5, bé trai được người nhà đưa vào Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi cấp cứu trong tình trạng hoảng loạn, mất nhiều máu do bị chó cắn rách sâu vùng da đầu.

Qua thăm khám, các bác sĩ ghi nhận bệnh nhi có vết thương dài khoảng 25 cm, ăn sâu, lộ xương sọ và chảy máu nhiều. Ngay sau khi tiếp nhận, ê kíp Khoa Cấp cứu nhanh chóng tiến hành băng ép cầm máu, giảm đau, tiêm vắc xin phòng dại và chỉ định chụp X-quang để đánh giá mức độ tổn thương.

Song song đó, các bác sĩ khẩn trương kích hoạt quy trình phẫu thuật cấp cứu. Bệnh nhi sau đó được chuyển vào phòng mổ để gây mê, cầm máu, cắt lọc mô tổn thương và khâu tạo hình vùng đầu.

Nhờ được xử trí kịp thời, hiện sức khỏe bé trai đã ổn định, đang được theo dõi và chăm sóc tại Khoa Ngoại.

Bác sĩ đang kiểm tra vết thương cho bé trai sau phẫu thuật ẢNH: K.NY

Theo bác sĩ, thời điểm nắng nóng là giai đoạn nguy cơ gia tăng các vụ chó, mèo tấn công người, đặc biệt ở trẻ nhỏ. Vì vậy, các gia đình không nên chủ quan khi để trẻ tiếp xúc hoặc chơi đùa với vật nuôi mà thiếu sự giám sát của người lớn.

Chuyên gia y tế cũng khuyến cáo, khi trẻ bị động vật cắn hoặc cào cần nhanh chóng rửa sạch vết thương dưới vòi nước chảy, sát khuẩn ban đầu và đưa đến cơ sở y tế gần nhất để được xử trí, tiêm phòng kịp thời nhằm tránh các biến chứng nguy hiểm, đặc biệt là bệnh dại.