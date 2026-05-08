Dị vật sắt rỉ sét nằm trong phổi bé trai suốt nhiều năm

Chiều nay 8.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Duy Thám, Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi phế quản ống mềm, lấy thành công một dị vật bằng sắt, có 3 chấu nhọn. Dị vật này đã bị rỉ sét, nằm trong phổi của một bệnh nhi suốt thời gian dài.

Dị vật bằng sắt nằm trong phổi bé trai 12 tuổi nhiều năm ẢNH: K.NY

Bệnh nhi là bé trai P.N.G.K, 12 tuổi, ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe của bé K. đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo bác sĩ Thám, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có biểu hiện ho và khò khè kéo dài nên chỉ định chụp phim phổi để kiểm tra, bất ngờ phát hiện dị vật trong phổi.

"Sau đó, bệnh nhi được chụp X-quang để xác định vị trí dị vật. Khả năng dị vật đi vào đường thở do hít sặc từ trước", bác sĩ Thám thông tin.

Trước đó, ngày 2.5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi K. từ tuyến dưới chuyển lên với chẩn đoán ban đầu là hen suyễn. K. được đưa vào điều trị tại Khoa Nhi hô hấp.

Qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy phổi bệnh nhi khò khè nhiều, các bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp X-quang phổi. Kết quả cho thấy có một dị vật nằm ở thùy dưới phổi phải.

Ngay sau đó, ê kíp điều trị nội soi phế quản ống mềm để gắp dị vật, lấy ra vật bằng sắt, có 3 chấu nhọn đã bị rỉ sét do tồn tại lâu ngày trong phổi.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau khi gắp dị vật sắc nhọn từ trong phổi ẢNH: K.NY

Theo người nhà bệnh nhi, nhiều năm qua K. thường xuyên bị ho, khò khè kéo dài và đã được đưa đi khám, điều trị ở nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện.

Bác sĩ Duy Thám cho biết dị vật đã nằm trong phổi bệnh nhi khá lâu nhưng trước đây chưa được chỉ định chụp X-quang phổi nên không phát hiện. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi, xẹp phổi, suy hô hấp hoặc tổn thương phổi kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện ho kéo dài, khò khè hoặc điều trị không đáp ứng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.