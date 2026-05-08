Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Dị vật sắt rỉ sét nằm trong phổi bé trai suốt nhiều năm

Hải Phong
Hải Phong
08/05/2026 18:35 GMT+7

Sau nhiều năm ho và khò khè kéo dài nhưng điều trị không dứt, bé trai 12 tuổi ở Quảng Ngãi bất ngờ được phát hiện có dị vật bằng sắt nhọn, đã rỉ sét, nằm trong phổi.

Chiều nay 8.5, bác sĩ chuyên khoa 2 Huỳnh Duy Thám, Trưởng khoa Nhi hô hấp, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi, cho biết các bác sĩ của bệnh viện vừa nội soi phế quản ống mềm, lấy thành công một dị vật bằng sắt, có 3 chấu nhọn. Dị vật này đã bị rỉ sét, nằm trong phổi của một bệnh nhi suốt thời gian dài.

Bé trai 12 tuổi mang dị vật rỉ sắt trong phổi suốt nhiều năm - Ảnh 1.

Dị vật bằng sắt nằm trong phổi bé trai 12 tuổi nhiều năm

ẢNH: K.NY

Bệnh nhi là bé trai P.N.G.K, 12 tuổi, ở xã Tịnh Khê, Quảng Ngãi. Hiện sức khỏe của bé K. đã ổn định, dự kiến sẽ được xuất viện vào đầu tuần tới.

Theo bác sĩ Thám, trong quá trình thăm khám, các bác sĩ nhận thấy bệnh nhi có biểu hiện ho và khò khè kéo dài nên chỉ định chụp phim phổi để kiểm tra, bất ngờ phát hiện dị vật trong phổi.

"Sau đó, bệnh nhi được chụp X-quang để xác định vị trí dị vật. Khả năng dị vật đi vào đường thở do hít sặc từ trước", bác sĩ Thám thông tin.

Trước đó, ngày 2.5, Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi tiếp nhận bệnh nhi K. từ tuyến dưới chuyển lên với chẩn đoán ban đầu là hen suyễn. K. được đưa vào điều trị tại Khoa Nhi hô hấp.

Qua thăm khám lâm sàng, nhận thấy phổi bệnh nhi khò khè nhiều, các bác sĩ tiếp tục chỉ định chụp X-quang phổi. Kết quả cho thấy có một dị vật nằm ở thùy dưới phổi phải.

Ngay sau đó, ê kíp điều trị nội soi phế quản ống mềm để gắp dị vật, lấy ra vật bằng sắt, có 3 chấu nhọn đã bị rỉ sét do tồn tại lâu ngày trong phổi.

Bé trai 12 tuổi mang dị vật rỉ sắt trong phổi suốt nhiều năm - Ảnh 2.

Bác sĩ kiểm tra sức khỏe cho bệnh nhi sau khi gắp dị vật sắc nhọn từ trong phổi

ẢNH: K.NY

Theo người nhà bệnh nhi, nhiều năm qua K. thường xuyên bị ho, khò khè kéo dài và đã được đưa đi khám, điều trị ở nhiều nơi nhưng tình trạng không cải thiện.

Bác sĩ Duy Thám cho biết dị vật đã nằm trong phổi bệnh nhi khá lâu nhưng trước đây chưa được chỉ định chụp X-quang phổi nên không phát hiện. Nếu không được phát hiện và xử lý kịp thời, dị vật đường thở có thể gây ra nhiều biến chứng nguy hiểm như viêm phổi tái diễn, áp xe phổi, xẹp phổi, suy hô hấp hoặc tổn thương phổi kéo dài.

Các bác sĩ khuyến cáo, khi trẻ có biểu hiện ho kéo dài, khò khè hoặc điều trị không đáp ứng, phụ huynh cần đưa trẻ đến cơ sở y tế chuyên khoa để được thăm khám, chẩn đoán chính xác và điều trị kịp thời.

Tin liên quan

Nội soi, gắp chiếc chìa khóa cửa trong dạ dày bệnh nhi 14 tuổi

Nội soi, gắp chiếc chìa khóa cửa trong dạ dày bệnh nhi 14 tuổi

Bệnh nhi 14 tuổi ở Quảng Ngãi nhập viện vì nuốt một chiếc chìa khóa cửa. Các bác sĩ Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Quảng Ngãi đã nội soi can thiệp kịp thời, gắp dị vật an toàn, tránh biến chứng nguy hiểm.

Khám phá thêm chủ đề

dị vật chụp X-quang Quảng Ngãi Dị vật sắt rỉ sét ho kéo dài thở khò khè
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận