Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Sức khỏe

Ho kéo dài, phát hiện bị nấm họng do tình dục không an toàn

Nam Sơn
Nam Sơn
14/12/2025 04:14 GMT+7

Phòng khám đa khoa Medlatec (Hà Nội) mới đây tiếp nhận một bệnh nhân (BN) nam 22 tuổi đến khám do ho kéo dài, sau đợt điều trị kháng sinh không khỏi.

Trao đổi kỹ với bác sĩ, BN cho biết khoảng 1 tháng trước khi đến khám, BN có quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới. Sau đó 1 tuần, BN xuất hiện đau họng, kèm ho khan.

Ho kéo dài, phát hiện bị nấm họng do tình dục không an toàn - Ảnh 1.

Cần sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục

ẢNH: PHƯƠNG AN TẠO BỞI AI

Nội soi tai mũi họng cho thấy, BN có viêm họng xung huyết, viêm amydal quá phát, quá sản lympho vòm. Kết quả xét nghiệm PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo của BN đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis (vi khuẩn gây bệnh lây qua đường tình dục) và Candida albicans (nấm men thường trú trên cơ thể người, nhưng sẽ phát triển quá mức gây bệnh, khi có điều kiện thuận lợi). BN được chẩn đoán mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans, được kê đơn điều trị, và hẹn tái khám sau 1 tháng.

Th.S Nguyễn Huy Vinh, Trưởng phòng Vi sinh, Trung tâm xét nghiệm Medlatec, cho biết viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong quan hệ tình dục đường miệng. Đồng thời, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của BN kéo dài, khó đáp ứng với các kháng sinh thông thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Vinh khuyến cáo mọi người cần sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Bên cạnh đó, cần khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có mối quan hệ mới hoặc khi có nhiều bạn tình. Đặc biệt, không tự ý dùng thuốc, vì có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh.

Lưu ý, phần lớn các trường hợp mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và Candida albicans không có triệu chứng điển hình, rất dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát chủ động. Bác sĩ Vinh nhấn mạnh mỗi người khi có quan hệ tình dục không an toàn hoặc có nhiều bạn tình, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay cả khi không có biểu hiện bất thường. Phát hiện sớm bệnh giúp điều trị hiệu quả, ngừa nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình, giảm các biến chứng nguy hiểm về đường hô hấp và sinh dục.

Tin liên quan

Bị gãy dương vật sau quan hệ tình dục, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Bị gãy dương vật sau quan hệ tình dục, bác sĩ chỉ ra nguyên nhân

Các bác sĩ Bệnh viện Trường ĐH Y Dược Cần Thơ vừa cấp cứu và điều trị kịp thời một bệnh nhân 45 tuổi bị gãy dương vật sau quan hệ tình dục.

Vì sao quan hệ tình dục, chơi thể thao cường độ cao có thể gây đột quỵ?

Chuyện thầm kín: Ham muốn tình dục quá mức có phải là bệnh?

Khám phá thêm chủ đề

Tình dục quan hệ tình dục Kháng sinh kiểm tra sức khỏe định kỳ
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2025 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận