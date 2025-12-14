Ho kéo dài, phát hiện bị nấm họng do tình dục không an toàn

Trao đổi kỹ với bác sĩ, BN cho biết khoảng 1 tháng trước khi đến khám, BN có quan hệ tình dục không an toàn với bạn trai mới. Sau đó 1 tuần, BN xuất hiện đau họng, kèm ho khan.

Cần sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục ẢNH: PHƯƠNG AN TẠO BỞI AI

Nội soi tai mũi họng cho thấy, BN có viêm họng xung huyết, viêm amydal quá phát, quá sản lympho vòm. Kết quả xét nghiệm PCR dịch hầu họng và PCR dịch niệu đạo của BN đều cho kết quả dương tính với Chlamydia trachomatis (vi khuẩn gây bệnh lây qua đường tình dục) và Candida albicans (nấm men thường trú trên cơ thể người, nhưng sẽ phát triển quá mức gây bệnh, khi có điều kiện thuận lợi). BN được chẩn đoán mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và nấm Candida albicans, được kê đơn điều trị, và hẹn tái khám sau 1 tháng.

Th.S Nguyễn Huy Vinh, Trưởng phòng Vi sinh, Trung tâm xét nghiệm Medlatec, cho biết viêm họng do Chlamydia trachomatis hiếm gặp nhưng có thể xuất hiện trong quan hệ tình dục đường miệng. Đồng thời, sự xuất hiện của nấm Candida albicans khiến tình trạng viêm họng của BN kéo dài, khó đáp ứng với các kháng sinh thông thường.

Từ trường hợp trên, bác sĩ Vinh khuyến cáo mọi người cần sử dụng biện pháp bảo vệ khi quan hệ tình dục, bao gồm cả quan hệ bằng đường miệng. Bao cao su hoặc màng chắn miệng giúp giảm đáng kể nguy cơ lây nhiễm các bệnh qua đường tình dục. Bên cạnh đó, cần khám và xét nghiệm định kỳ các bệnh lây truyền qua đường tình dục, đặc biệt khi có mối quan hệ mới hoặc khi có nhiều bạn tình. Đặc biệt, không tự ý dùng thuốc, vì có thể che lấp triệu chứng nhưng không chữa khỏi bệnh.

Lưu ý, phần lớn các trường hợp mắc viêm họng do Chlamydia trachomatis và Candida albicans không có triệu chứng điển hình, rất dễ bị bỏ sót nếu không tầm soát chủ động. Bác sĩ Vinh nhấn mạnh mỗi người khi có quan hệ tình dục không an toàn hoặc có nhiều bạn tình, cần chủ động kiểm tra sức khỏe định kỳ ngay cả khi không có biểu hiện bất thường. Phát hiện sớm bệnh giúp điều trị hiệu quả, ngừa nguy cơ lây nhiễm cho bạn tình, giảm các biến chứng nguy hiểm về đường hô hấp và sinh dục.