Bé trai suy đa cơ quan sau thời gian uống hơn 1 lít sữa tươi mỗi ngày

Ngày 30.7, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai cho biết đang điều trị cho một bệnh nhi bị suy đa cơ quan, nguy kịch. Nguyên nhân do uống sữa tươi quá nhiều, ít ăn cơm và các thực phẩm khác dẫn đến thiếu máu, thiếu sắt trầm trọng.

Hiện bệnh nhi đã qua cơn nguy kịch, sức khỏe phục hồi ẢNH: H.K

Bệnh nhi trước đó nhập viện trong tình trạng hôn mê, gan lách to, mỏm tim lớn. Qua xét nghiệm máu, các bác sĩ phát hiện lượng huyết tố (Hb) của bé chỉ bằng 1/6 so với trẻ bình thường, tức máu loãng đi 6 lần, lượng sắt trong máu rất thấp.

Kết quả siêu âm tim thấy tim co dãn to, co bóp rất kém (chưa bằng 1/2 bình thường). Kéo theo hàng loạt các biến chứng khác đó là toan chuyển hóa rất nặng, suy gan, suy thận cấp.

Các bác sĩ Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai lập tức chỉ định lọc máu liên tục. Sau 2 ngày, chức năng gan, thận dần cải thiện. Đến ngày thứ 5, bệnh nhi cai máy thở.

Hiện tại, bệnh nhi tỉnh táo, ăn uống được, chức năng các cơ quan phục hồi nhưng tim vẫn dãn to, co bóp yếu, phải duy trì thuốc hỗ trợ tim.

Uống sữa tươi quá nhiều, bé trai 4 tuổi nhập viện cấp cứu

Bác sĩ Nguyễn Thị Minh Ngọc, Phó trưởng Khoa Hồi sức tích cực - chống độc, Bệnh viện Nhi đồng Đồng Nai, cho biết qua trao đổi với gia đình thì được biết bệnh nhi này hầu như chỉ uống sữa tươi (hơn 1 lít mỗi ngày), ít ăn cơm và các thực phẩm khác. Chính điều này đã dẫn đến các biến chứng trên.

Theo bác sĩ Minh Ngọc, trẻ trên 1 tuổi có thể uống sữa tươi nhưng chỉ nên dùng với lượng phù hợp. Sữa tươi chứa rất ít sắt, trong khi canxi và protein casein lại có thể làm giảm hấp thu sắt từ các thực phẩm khác. Vì vậy, sữa tươi không thể thay thế các bữa ăn chính của trẻ.