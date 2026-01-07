Bé trai sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa ở Quảng Trị

Ngày 7.1, thông tin từ UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã phát thông báo tìm bố, mẹ của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Miễng ẢNH: B.H

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.1, UBND xã Gio Linh nhận được tin báo từ ông Bùi Ngọc Miễng (trú thôn Long Hải) về việc phát hiện một bé trai sơ sinh trong giỏ nhựa đặt trước cổng nhà của ông.

Thời điểm phát hiện, cháu bé mặc áo trắng, đội mũ màu trắng, quấn 2 khăn màu cam và xanh kèm một số vật dụng và số tiền 255.000 đồng. Bé nặng khoảng 3 kg.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gio Linh đã lập biên bản theo quy định và tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông Bùi Ngọc Miễng chăm sóc trong thời gian chờ xác minh người thân.

UBND xã Gio Linh cũng thông báo trong 7 ngày (từ ngày 7 - 13.1), ai là bố, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã Gio Linh để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Nếu quá thời hạn trên, không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các bước liên quan cho trẻ bị bỏ rơi theo luật định.