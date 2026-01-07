Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Theo dõi báo trên
Youtube Facebook Tiktok Zalo
Quảng cáo Đặt báo
Đóng menu
Chào ngày mới Tin 24h Tin thị trường Tin 360
Video Magazine
Tiện ích Bạn cần biết Liên hệ Thông tin toà soạn Liên hệ quảng cáo
Thời sự

Bé trai sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa ở Quảng Trị

Bá Cường
Bá Cường
07/01/2026 14:25 GMT+7

UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) vừa phát thông báo tìm bố, mẹ của bé trai sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa trước cổng nhà dân.

Ngày 7.1, thông tin từ UBND xã Gio Linh (Quảng Trị) cho biết đã phát thông báo tìm bố, mẹ của một bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà dân.

Quảng Trị: Tìm bố mẹ cho bé trai sơ sinh bị bỏ trong giỏ nhựa - Ảnh 1.

Bé trai sơ sinh bị bỏ rơi trước cổng nhà ông Miễng

ẢNH: B.H

Trước đó, khoảng 13 giờ ngày 3.1, UBND xã Gio Linh nhận được tin báo từ ông Bùi Ngọc Miễng (trú thôn Long Hải) về việc phát hiện một bé trai sơ sinh trong giỏ nhựa đặt trước cổng nhà của ông.

Thời điểm phát hiện, cháu bé mặc áo trắng, đội mũ màu trắng, quấn 2 khăn màu cam và xanh kèm một số vật dụng và số tiền 255.000 đồng. Bé nặng khoảng 3 kg.

Sau khi tiếp nhận thông tin, UBND xã Gio Linh đã lập biên bản theo quy định và tạm thời giao cháu bé cho vợ chồng ông Bùi Ngọc Miễng chăm sóc trong thời gian chờ xác minh người thân.

UBND xã Gio Linh cũng thông báo trong 7 ngày (từ ngày 7 - 13.1), ai là bố, mẹ đẻ hoặc người thân của cháu bé đến UBND xã Gio Linh để làm thủ tục nhận lại trẻ.

Nếu quá thời hạn trên, không có người đến nhận, địa phương sẽ thực hiện thủ tục đăng ký khai sinh và các bước liên quan cho trẻ bị bỏ rơi theo luật định.

Tin liên quan

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh thùng rác

Phát hiện bé trai sơ sinh bị bỏ rơi cạnh thùng rác

Trong lúc đi bỏ rác, người dân phát hiện một túi nhựa bất thường nên kiểm tra thì thấy bên trong có một bé trai sơ sinh nên báo chính quyền địa phương.

Khám phá thêm chủ đề

Bé trai sơ sinh Quảng Trị xác minh bé bị bỏ rơi Bỏ rơi
Chính trị Thời sự Thế giới Kinh tế
Đời sống Sức khoẻ Giới trẻ Giáo dục
Du lịch Văn hoá Giải trí Thể thao
Công nghệ Xe Thời trang trẻ Video
Bạn đọc Rao vặt
Đặt báo Quảng cáo RSS Tòa soạn Chính sách bảo mật

Hotline

0906 645 777

Liên hệ quảng cáo

0908 780 404

Tổng biên tập: Nguyễn Ngọc Toàn

Phó tổng biên tập: Hải Thành

Phó tổng biên tập: Lâm Hiếu Dũng

Phó tổng biên tập: Trần Việt Hưng

Tổng thư ký tòa soạn: Đức Trung

Giấy phép xuất bản số 110/GP - BTTTT cấp ngày 24.3.2020 © 2003-2026 Bản quyền thuộc về Báo Thanh Niên. Cấm sao chép dưới mọi hình thức nếu không có sự chấp thuận bằng văn bản. Chứng nhận tín nhiệm mạng
Top

Bạn không thể gửi bình luận liên tục. Xin hãy đợi
60 giây nữa.

Bình luận (0)

Gửi bình luận
Xem thêm bình luận