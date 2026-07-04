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Thế giới Chuyện lạ

Bé trai sống lại trong nhà xác tại Mỹ

Phi Yến
Phi Yến

Một bé trai 18 tháng tuổi ở bang Arizona (Mỹ) đã được bác sĩ tuyên bố tử vong vì đuối nước, nhưng sau gần 6 giờ sau được phát hiện còn thở trong nhà xác bệnh viện.

Arizona toddler declared dead was found alive in the morgue - Ảnh 1.

Hình ảnh bé Vincent Fiordilino.được gia đình đăng trên trang GoFundMe để kêu gọi cộng đồng giúp trang trải viện phí

ảnh: GoFundMe

Trong một vụ "sống lại trong nhà xác", Đài NBC News hôm 3.7 đưa tin vào 18 giờ 20 chiều tối 27.6 (giờ Mỹ), bé trai được xác nhận đã tử vong tại khoa cấp cứu của một bệnh viện ở tiểu bang Arizona và được đưa vào nhà xác bệnh viện.

Tuy nhiên, đến 23 giờ 52 cùng ngày, bé trai được phát hiện vẫn còn thở khi nhân viên pháp y đến nhà xác tiếp nhận thi thể.

Những gì đã diễn ra trong gần 6 giờ hôm đó, cũng như hoàn cảnh dẫn đến vụ đuối nước của bé Vincent Lorenzo Fiordilino đang được Văn phòng Công tố hạt Maricopa điều tra để làm rõ.

"Cuối cùng bé trai đã sống sót và được xuất viện", theo thông báo của Sở Cảnh sát Gilbert, kèm theo kiến nghị cho phía công tố hạt Maricopa yêu cầu truy tố cha mẹ bé trai với cáo buộc ngược đãi trẻ em.

Theo báo cáo của cảnh sát, cha mẹ cậu bé có lẽ đã không nhận ra con trai đến gần hồ bơi vì bị ảnh hưởng bởi cần sa trong lúc xem trận chung kết bóng bầu dục Mỹ.

"Cả hai người thú nhận đã hút cần sa vào sáng hôm xảy ra vụ đuối nước", theo báo cáo.

Trong khi đó, Trung tâm Y khoa Mercy Gilbert xác nhận đã mở cuộc điều tra liên quan đến kết luận của bác sĩ dẫn đến việc bé trai bị đưa vào nhà xác suốt nhiều giờ.

Báo cáo của cảnh sát ghi tên bác sĩ này là A. Toosi.

Tên của bé trai không được ghi cụ thể trong hồ sơ cảnh sát, nhưng gia đình đã lập một chiến dịch gây quỹ cộng đồng trên trang GoFundMe để trang trải chi phí điều trị cho đứa trẻ.

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