Thể thao
Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản

Becamex Ho Chi Minh City FC lên ngôi vô địch

Thạch Anh
Thạch Anh
22/12/2025 10:53 GMT+7

Sau 4 ngày tranh tài, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản lần thứ VII chính thức khép lại với ngôi vô địch thuộc về Becamex Ho Chi Minh City FC.

Năm nay, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản diễn ra từ 18 đến 21.12, quy tụ 12 đội bóng đến từ 3 quốc gia cùng tranh tài. Cụ thể, có 5 đại diện Nhật Bản là Shimizu S-Pulse Mishima, Vanraure Hachinohe, Vegalta Sendai, Kawasaki Frontale Todoroki, Kawasaki Frontale Ikuta. Họ cùng thi đấu với đội Albirex Niigata của Singapore và 6 đội bóng của Việt Nam gồm An Giang FC, Trường Tươi Đồng Nai FC, Đồng Tháp FC, Hà Nội FC, Becamex Ho Chi Minh City FC và Trung tâm Thể thao Thống Nhất TP.HCM.

Becamex Ho Chi Minh City FC lên ngôi vô địch- Ảnh 1.

Becamex Ho Chi Minh City FC vượt qua đội tuyển Kawasaki Frontale Todoroki để giành chức vô địch

Ảnh: BTC

Một trong những điểm nhấn của giải là chất lượng chuyên môn đồng đều giữa các đội, đặc biệt là sự tiến bộ rõ rệt của các đại diện Việt Nam khi đối đầu những học viện bóng đá giàu truyền thống đến từ Nhật Bản. Đáng chú ý, trận đấu all-star diễn ra chiều 21.12 với đội hình liên hợp các quốc gia đã trở thành biểu tượng cho tinh thần hữu nghị, đoàn kết và giao lưu văn hóa thông qua bóng đá.

Becamex Ho Chi Minh City FC thi đấu ổn định, bản lĩnh để bước lên ngôi vô địch. Thành tích này không chỉ là niềm tự hào của đội bóng mà còn cho thấy hiệu quả của công tác đào tạo cầu thủ trẻ bài bản trong những năm gần đây. Các vị trí tiếp theo lần lượt thuộc về Kawasaki Frontale Todoroki giành hạng nhì, Kawasaki Frontale Ikuta xếp hạng ba, trong khi Shimizu S-Pulse đứng hạng tư.

Becamex Ho Chi Minh City FC lên ngôi vô địch- Ảnh 2.

Ngoài rèn luyện thể thao, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản còn mang ý nghĩa thể hiện tình đoàn kết giữa 2 quốc gia

Ảnh: BTC

Bên cạnh đó, ban tổ chức còn trao các giải cá nhân nổi bật. Danh hiệu thủ môn xuất sắc nhất thuộc về Nguyễn Văn Quân (Becamex Ho Chi Minh City FC), vua phá lưới là Vũ Ngọc Duy (Becamex Ho Chi Minh City FC) với 13 bàn thắng. Trong khi đó, danh hiệu cầu thủ xuất sắc nhất được trao cho Isora Aiba (Kawasaki Frontale Todoroki).

Ý nghĩa của Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản

Phát biểu tại lễ bế mạc, ông Ono Masuo - Tổng Lãnh sự Nhật Bản tại TP.HCM đánh giá cao tinh thần thi đấu, sự phối hợp đồng đội và niềm đam mê bóng đá của các cầu thủ U.13. Đồng thời ông nhấn mạnh giải đấu là cầu nối quan trọng thúc đẩy giao lưu nhân dân, thắt chặt quan hệ hữu nghị giữa Nhật Bản, Việt Nam, Singapore và các quốc gia ASEAN.

Đại diện Ban tổ chức, ông Đặng Trần Chỉnh cho biết giải đấu không chỉ là sân chơi rèn luyện kỹ năng mà còn là bệ phóng cho nhiều tài năng trẻ. Qua 7 lần tổ chức, Giải bóng đá thiếu niên quốc tế U.13 Việt Nam - Nhật Bản ngày càng khẳng định uy tín, góp phần nuôi dưỡng ước mơ và tương lai cho thế hệ bóng đá trẻ khu vực.

