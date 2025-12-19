Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Sức khỏe

Xem bóng đá: Lợi ích bất ngờ cho sức khỏe tinh thần

Như Quyên
Như Quyên
19/12/2025 15:06 GMT+7

Việc thường xuyên theo dõi các sự kiện thể thao như bóng đá, dù trực tiếp tại sân hay qua truyền hình đều có liên quan đến mức độ hạnh phúc và sức khỏe tinh thần cao hơn.

Nhìn chung, tác động của việc xem thể thao nói chúng, bóng đá nói riêng là tích cực. Nhiều nghiên cứu cho thấy những người theo dõi thể thao có mức độ “well-being” (sức khỏe tinh thần và cảm xúc) cao hơn so với những người không xem, và lợi ích này nhiều khả năng đến từ yếu tố xã hội của việc xem thể thao, theo The Conversation (Úc).

Xem thể thao giúp cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn

Ở đây, “well-being” được hiểu là trạng thái tâm lý tổng thể của một người; những người có mức well-being cao thường có sức khỏe thể chất tốt hơn và tuổi thọ cao hơn so với những người có mức well-being thấp.

Một nghiên cứu do nhóm chuyên gia Đại học Anglia Ruskin (Anh) thực hiện đã phân tích dữ liệu từ 7.209 người trưởng thành (từ 16-85 tuổi) sống tại Anh. Kết quả cho thấy, những người đã tham dự ít nhất một sự kiện thể thao trực tiếp trong vòng một năm qua thường hài lòng với cuộc sống, cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa hơn và ít cô đơn hơn so với những người không tham dự.

Lợi ích khi xem bóng đá - Ảnh 1.

Nhìn chung, tác động của việc xem thể thao nói chúng, bóng đá nói riêng là tích cực

Ảnh: Nhật Thịnh

Theo một số nghiên cứu khác trước đây, những người xem thể thao trực tiếp ít nhất một lần mỗi năm cũng có ít triệu chứng trầm cảm hơn.

Xem thể thao qua truyền hình hoặc internet cũng mang lại những lợi ích rõ rệt cho sức khỏe tinh thần. Nghiên cứu cho thấy những người thường xuyên theo dõi các sự kiện thể thao có nguy cơ trầm cảm thấp hơn so với người không xem, và tần suất xem càng cao thì các triệu chứng trầm cảm càng có xu hướng giảm.

Tóm lại, bất kể xem trực tiếp, trên tivi hay online, những người xem thể thao đều có xu hướng cảm nhận cuộc sống trọn vẹn hơn.

Hiện tượng “tận hưởng vinh quang lan tỏa”

Tác động tích cực của việc xem thể thao nhiều khả năng đến từ bản sắc xã hội. Con người luôn tìm kiếm sự kết nối thông qua việc hình thành các “nhóm nội bộ” - những cộng đồng mà trong đó mọi người có chung mối quan tâm hoặc giá trị. Những cộng đồng này trở thành một phần bản sắc của mỗi người, đồng thời mang lại sự hỗ trợ về mặt xã hội và cảm xúc.

Thông qua bản sắc xã hội chung, người hâm mộ cùng nhau chia sẻ niềm vui và lợi ích cảm xúc từ những thành công của tập thể - hiện tượng mà các nhà nghiên cứu tại Đại học KU Leuven (Bỉ) gọi là “tận hưởng vinh quang lan tỏa”.

Vì thế, lợi ích xã hội của việc xem thể thao không chỉ giới hạn ở việc đến sân cùng bạn bè hay gia đình. Ngay cả khi theo dõi tại nhà, chúng ta vẫn có thể cảm nhận rõ sự gắn kết với cộng đồng thông qua đội bóng và vận động viên yêu thích, từ đó nhận được những tác động tích cực về mặt tâm lý.

Dù cổ vũ từ ghế sofa hay trên khán đài, trải nghiệm làm người hâm mộ bóng đá vẫn mang lại đủ cung bậc cảm xúc và sẽ có lợi cho sức khỏe tinh thần, đặc biệt khi được chia sẻ cùng những người khác.

Khám phá thêm chủ đề

bóng đá Xem bóng đá lợi ích của xem bóng đá sức khỏe tinh thần thể thao
