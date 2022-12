Belarus phản đối Ukraine sau khi bắn hạ tên lửa phòng không

Vụ việc xảy ra giữa lúc Ukraine đối phó với một trong những cuộc không kích dữ dội nhất của Nga từ khi xung đột bùng nổ. Lực lượng của Moscow được cho là đã phóng hàng chục tên lửa vào thủ đô Kyiv và nhiều thành phố khác trên khắp Ukraine hôm 29.12.

Oleg Konovalov, chính ủy quân sự tỉnh Brest của Belarus, nơi tên lửa bị bắn hạ, đã giảm nhẹ mức độ nghiêm trọng của vụ việc trong một đoạn video được hãng thông tấn BelTA đăng tải trên mạng xã hội. Trong video, ông nói rằng người dân địa phương "hoàn toàn không có gì phải lo lắng. Thật không may, những điều này đã xảy ra".

Ông so sánh sự việc lần này với vụ tên lửa "đi lạc" hồi tháng 11, khi một tên lửa S-300 của Ukraine rơi xuống lãnh thổ Ba Lan, thành viên NATO, gây ra lo ngại về nguy cơ xung đột leo thang nhưng đã nhanh chóng được xoa dịu.

Tuy nhiên, đại sứ Ukraine tại Minsk đã bị Bộ Ngoại giao Belarus triệu tập để nhận phản đối chính thức, theo Reuters. "Phía Belarus xem vụ việc này là cực kỳ nghiêm trọng", người phát ngôn Bộ Ngoại giao Belarus Anatoly Glaz cho biết.

"Chúng tôi yêu cầu phía Ukraine tiến hành một cuộc điều tra kỹ lưỡng,... buộc những người liên quan phải chịu trách nhiệm và thực hiện các biện pháp toàn diện để ngăn chặn việc tái diễn những sự cố như vậy trong tương lai", ông nói.

Bộ Quốc phòng Ukraine cho hay họ sẵn sàng mời các chuyên gia có thẩm quyền từ các quốc gia không ủng hộ Moscow tham gia cuộc điều tra về việc mà họ cho là kết quả của nỗ lực đối phó với cuộc tấn công tên lửa của Nga hôm 29.12.

"Phía Ukraine, trong khi bảo lưu quyền vô điều kiện đối với việc phòng thủ và bảo vệ bầu trời của mình, cũng sẵn sàng tiến hành một cuộc điều tra khách quan ở Ukraine", bộ này cho biết trong một tuyên bố.





Bộ Quốc phòng Ukraine nói họ không loại trừ một "hành động khiêu khích có chủ ý" trong đó Nga phóng tên lửa hành trình theo hướng mà chúng sẽ bị đánh chặn trên lãnh thổ Belarus.

Một phát ngôn viên quân đội Ukraine thực tế cũng thừa nhận rằng đây là tên lửa "đi lạc" của Ukraine, nói vụ việc "không có gì lạ, là kết quả của việc phòng không" và là chuyện "đã xảy ra nhiều lần".

S-300 là hệ thống phòng không thời Liên Xô được cả Nga và Ukraine sử dụng.

Belarus cho biết tên lửa đã rơi xuống gần làng Harbacha ở tỉnh Brest, cách biên giới với Ukraine khoảng 15 km, vào khoảng 10 giờ ngày 29.12 (giờ địa phương). BelTA đã công bố hình ảnh và video về thứ mà họ cho là các bộ phận của tên lửa S-300 nằm trên một bãi đất trống.

Belarus đã cho phép Moscow sử dụng lãnh thổ của mình vào tháng 2 để bắt đầu "chiến dịch quân sự đặc biệt" ở Ukraine, và ngày càng có nhiều hoạt động quân sự của Nga và Belarus tại nước láng giềng phía bắc của Ukraine trong những tháng gần đây.

Tuy nhiên, Minsk đã khẳng định họ không trực tiếp can dự vào xung đột và sẽ không can dự trừ khi an ninh của chính họ bị Ukraine hoặc các đối tác phương Tây của Ukraine đe dọa.