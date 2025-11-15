Bạn cần biết Tiện ích Liên hệ
Công nghệ Tin tức công nghệ

Belkin thu hồi hàng ngàn đế sạc và pin dự phòng

Kiến Văn
Kiến Văn
15/11/2025 19:29 GMT+7

Belkin vừa phát động lệnh thu hồi một số model pin dự phòng và đế sạc, với hàng ngàn sản phẩm bị ảnh hưởng.

Đây là điều đáng chú ý bởi Belkin được biết đến là một trong những thương hiệu phụ kiện được người tiêu dùng tin tưởng. Nguyên nhân là do Belkin phát hiện các cell pin lithium-ion bên trong các sản phẩm bị thu hồi có thể quá nhiệt, gây nguy cơ cháy nổ.

Uy tín như Belkin cũng phải thu hồi hàng ngàn bộ sạc và pin dự phòng - Ảnh 1.
Uy tín như Belkin cũng phải thu hồi hàng ngàn bộ sạc và pin dự phòng - Ảnh 2.

Sạc dự phòng BoostCharge 20K USB-C PD (BPB002 và PB0003) bị ảnh hưởng bởi đợt thu hồi

ẢNH: BELKIN

Theo thông tin từ Ủy ban An toàn Sản phẩm Tiêu dùng Mỹ (CPSC), lệnh thu hồi này ảnh hưởng đến hai mẫu sản phẩm: sạc dự phòng BoostCharge 20K USB-C PD (BPB002 và PB0003) và đế sạc Auto-Tracking Stand Pro dành cho iPhone (MMA008). Belkin cho biết, một bộ phận pin trong các thiết bị này có thể quá nhiệt trong một số điều kiện nhất định và dẫn đến sự cố.

Đợt thu hồi này bao gồm khoảng 83.500 sản phẩm tại Mỹ và 2.385 sản phẩm tại Canada, được bán ra từ tháng 8.2020 đến tháng 8.2025. Trên toàn cầu, Belkin đã nhận được 15 báo cáo về tình trạng quá nhiệt, trong đó có hai trường hợp bỏng nhẹ và một vụ cháy tại Mỹ, với thiệt hại tài sản ước tính lên tới 37.765 USD.

Chủ sở hữu phụ kiện Belkin cần làm gì

Chủ sở hữu các thiết bị bị ảnh hưởng có thể kiểm tra số model in ở mặt dưới của sản phẩm. Nếu thiết bị nằm trong danh sách thu hồi, Belkin khuyến cáo ngừng sử dụng ngay lập tức và thực hiện quy trình thu hồi trên trang web của công ty bằng cách cung cấp số model, số sê-ri và bằng chứng mua hàng.

Uy tín như Belkin cũng phải thu hồi hàng ngàn bộ sạc và pin dự phòng - Ảnh 3.

Đế sạc Auto-Tracking Stand Pro (MMA008) cũng bị ảnh hưởng

ẢNH: BELKIN

Khách hàng có hóa đơn sẽ được hoàn tiền đầy đủ, trong khi những người không có hóa đơn sẽ nhận được giá bán trung bình của sản phẩm. Belkin cũng nhấn mạnh các thiết bị này nên được xử lý tại các cơ sở tái chế lithium-ion được chứng nhận, tránh việc vứt bỏ vào thùng rác thông thường.

Đây không phải là lần đầu tiên Belkin gặp phải vấn đề tương tự. Năm ngoái, công ty thu hồi bộ sạc không dây BoostCharge Pro dành cho Apple Watch do lo ngại về nguy cơ cháy nổ. Không chỉ Belkin, nhiều thương hiệu lớn khác như Anker cũng phải thu hồi hàng triệu pin dự phòng do lỗi tương tự. Từ năm 2020, hơn 17 mẫu pin dự phòng của các thương hiệu như Belkin, Anker, Baseus và SnapWireless đã bị thu hồi tại Úc.

Sự việc này nhấn mạnh pin dự phòng không phải là thiết bị vô hại. Chúng là những hệ thống lưu trữ năng lượng nhỏ gọn và ngay cả các nhà sản xuất uy tín cũng có thể gặp phải lỗi trong kiểm soát chất lượng. Đợt thu hồi mới nhất của Belkin là một lời nhắc nhở rằng danh tiếng thương hiệu không đảm bảo an toàn tuyệt đối và người tiêu dùng cần thường xuyên kiểm tra các phụ kiện điện tử của mình.

