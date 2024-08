Ben Affleck hẹn hò bạn gái mới sau khi Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn

Một nguồn tin nói với Page Six rằng Ben Affleck và Kick Kennedy được phát hiện tại khách sạn Beverly Hills, California và những nơi nổi tiếng khác.

Jennifer Lopez đệ đơn ly hôn Ben Affleck vào ngày 20.8 PAGE SIX

Không giống như cha, Kick Kennedy (36 tuổi) chọn đứng ngoài chính trị để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất. Cô từng xuất hiện trong một tập phim Curb Your Enthusiasm của HBO, có sự tham gia của mẹ kế Cheryl Hines. Cha của Kick gần đây đã từ bỏ chiến dịch tranh cử tổng thống để ủng hộ ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trump trong cuộc bầu cử sắp tới.

Kick Kennedy là một trong hai người con từ cuộc hôn nhân đầu tiên của Robert F. Kennedy Jr. với Emily Black. Cô được đặt theo tên của Kathleen Agnes Cavendish, một phụ nữ thượng lưu, chị gái của Tổng thống John F. Kennedy và qua đời ở tuổi 28 tại Pháp trong một vụ tai nạn máy bay. Robert F. Kennedy Jr. là con trai của tổng chưởng lý và thượng nghị sĩ Robert F. Kennedy, cháu trai của Tổng thống Mỹ John F. Kennedy và thượng nghị sĩ Ted Kennedy.

Bản chất mối quan hệ của Ben Affleck và Kick Kennedy vẫn chưa rõ ràng. Cô từ chối bình luận, trong khi đại diện của Ben Affleck không trả lời.

Jennifer Lopez (55 tuổi) đệ đơn ly hôn Ben Affleck (52 tuổi) vào ngày 20.8 sau nhiều tháng xuất hiện tin đồn chia tay.

Cuộc hôn nhân của họ đã kết thúc từ tháng 3.2024, mặc dù chủ nhân bản hit On the Floor ghi ngày ly thân trong đơn là 26.4 với lý do chia tay là những khác biệt không thể hòa giải. Một trong những điểm khác biệt đó có thể là Ben Affleck không chịu được sự chú ý của giới truyền thông dành cho mối quan hệ của họ.

Page Six đưa tin vào năm 2022 rằng ngôi sao phim Argo đã "phát hoảng" trong tuần trăng mật của họ ở Paris vì các tay săn ảnh, khiến nhiều người nhớ lại lý do vì sao họ hủy hôn vào năm 2002 do áp lực từ sự chú ý của truyền thông.

Một người quen của Affleck chia sẻ với Page Six rằng anh không xấu hổ vì nhu cầu ở một mình và "tự hào vì đã và sẽ luôn tự chăm sóc bản thân". Họ nói thêm rằng "Anh ấy chưa bao giờ - và có vẻ sẽ không bao giờ - trao trọn bản thân mình cho một người khác".

Kick Kennedy chọn đứng ngoài chính trị để theo đuổi sự nghiệp diễn xuất PAGE SIX

Trong khi đó một nguồn tin thân cận với ngôi sao Jennifer Lopez đã chia sẻ với Page Six vào đầu tháng 8 rằng cô cảm thấy xấu hổ về cuộc hôn nhân thất bại vì Jennifer tin rằng cô và Affleck cuối cùng sẽ giữ được tình yêu.