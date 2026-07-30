Ben Affleck thắng 1 triệu USD tại 'Ai là triệu phú' bản Mỹ

Ben Affleck và bạn cùng chơi tại Who Wants to Be a Millionaire ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE/ABC

Trong tập mới nhất của chương trình Who Wants to Be a Millionaire phát sóng trên kênh ABC (Mỹ) vào ngày 30.7, nam diễn viên Ben Affleck và nhà vô địch Jeopardy! - Jamie Ding tiếp tục chinh phục giải thưởng 1 triệu USD (hơn 26 tỉ đồng). Ở tập này, họ chỉ còn 2 câu hỏi cuối cùng sau khi xuất sắc vượt qua 13 câu hỏi ở tập phát sóng tuần trước. Bộ đôi vượt qua câu hỏi trị giá 500.000 USD sau một hồi bàn luận và dùng quyền trợ giúp 50:50.

Bước sang câu hỏi thứ 15 trị giá 1 triệu USD, Ben Affleck và Jamie Ding đối mặt với câu hỏi: "Trong truyền thống thường niên vào dịp lễ Tạ ơn, cặp tên nào dưới đây không phải tên của những chú gà tây được tổng thống Mỹ ân xá?". Các đáp án được đưa ra là: Peanut Butter và Jelly, Tater và Tot, Mac và Cheese, Spaghetti và Meatball.

Họ bàn luận kỹ lưỡng với nhau để thống nhất lựa chọn chính xác đồng thời cân nhắc gợi ý từ người dẫn chương trình Jimmy Kimmel. Để chắc chắn hơn, bộ đôi chọn dùng thêm quyền trợ giúp gọi điện thoại nhờ bạn của Jamie Ding hỗ trợ nhưng không kịp nhận được câu trả lời trong thời gian 30 giây ngắn ngủi.

Cuối cùng, Ben Affleck và đồng đội chọn tin tưởng vào gợi ý của MC và suy luận của họ để đưa ra đáp án là Spaghetti và Meatball. Phần thi khép lại với việc cả hai giành được phần thưởng 1 triệu USD, họ ôm chặt lấy nhau trong khoảnh khắc ăn mừng khi những mảnh giấy kim tuyến phủ khắp sân khấu và tiếng hò reo tán dương từ khán giả. Được biết, tiền thưởng mà Ben Affleck và Jamie Ding giành được sẽ chuyển đến Eastern Congo Initiative, tổ chức từ thiện do Affleck sáng lập.

Hai người chơi phấn khích trong khoảnh khắc chiến thắng ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH CHƯƠNG TRÌNH WHO WANTS TO BE A MILLIONAIRE/ABC

Who Wants to Be a Millionaire là chương trình truyền hình nổi tiếng của Mỹ, được phát sóng từ năm 1999 dựa theo forrmat gốc cùng tên của Anh. Chương trình thi về kiến thức đa lĩnh vực, nơi người chơi phải vượt qua 15 câu hỏi dạng trắc nghiệm với độ khó tăng dần để chạm đến giải thưởng cao nhất trị giá 1 triệu USD.

Nhiều phiên bản đặc biệt của Who Wants to Be a Millionaire đã được tổ chức, trong đó có sự tham gia của nhiều người chơi nổi tiếng cố gắng giành tiền thưởng nhiều nhất để quyên góp cho các tổ chức từ thiện mà họ quan tâm. Trước Ben Affleck, bạn thân của anh là tài tử Matt Damon cùng đồng đội Ken Kennings đã giành chiến thắng hồi 2025 và lấy 1 triệu USD về cho tổ chức từ thiện của họ. Các cặp người chơi khác cũng giành được thành tích tương tự: Ike và Alan Barinholtz (năm 2024), Oscar Nuñez và Kate Flannery (năm 2025).

Tại Việt Nam, Who Wants to Be a Millionaire được sản xuất và ra mắt từ năm 2005 với tên gọi Ai là triệu phú.