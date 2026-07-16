Matt Damon kể quãng thời gian khắc nghiệt khi quay siêu phẩm 'The Odyssey'

Matt Damon trong phim The Odyssey ẢNH: CHỤP MÀN HÌNH TRAILER PHIM The Odyssey

Siêu phẩm The Odyssey đang là cái tên thu hút sự quan tâm của khán giả yêu điện ảnh và giới mộ điệu quốc tế với loạt đánh giá tích cực sau những suất chiếu đầu tiên. Bên cạnh những lời tán dương dành cho đạo diễn Christopher Nolan, màn thể hiện của dàn sao hùng hậu cũng trở thành đề tài bàn tán sôi nổi. Trong bộ phim chuyển thể từ sử thi cùng tên của Homer, Matt Damon đảm nhận nhân vật chính - anh hùng Odysseus, với hành trình trở về nhà gian nan, dài đằng đẵng sau trận chiến thành Troy. Ở đó, Odysseus phải đối mặt với những cơn bão dữ trên biển, bị Cyclops săn đuổi, lạc vào khu rừng đầy rẫy những gã khổng lồ khát máu… cùng thử thách trong chính con người mình.

Để hóa thân thành Odysseus, Matt Damon đã trải qua quá trình tập luyện chuyên sâu cùng chế độ ăn kiêng nghiêm ngặt, gần như phải thay đổi hoàn toàn lối sống để có một hình thể "gầy nhưng khỏe mạnh".

Theo People, tài tử 7X đã giảm xuống còn gần 76kg, đúng bằng cân nặng của anh thời trung học. "Tôi không giảm cân theo cách gây hại cho sức khỏe. Tôi nghĩ nếu phải làm điều ngược lại là tăng cân thì sẽ rất nguy hiểm và đó không còn là điều tôi muốn làm nữa. Tôi từng sẵn sàng làm như vậy khi còn trẻ", ngôi sao 56 tuổi chia sẻ trong cuộc phỏng vấn mới với tạp chí kể trên.

Anh tiếp tục: "Điều quan trọng hơn cả là phải đạt được thể trạng thật sự sung mãn. Muốn làm được điều đó thì phải thay đổi chế độ ăn uống, gần như thay đổi toàn bộ lối sống. Bạn phải cực kỳ cẩn trọng và có chủ đích với mọi thứ mình đưa vào cơ thể".

Tài tử 56 tuổi thừa nhận The Odyssey là tác phẩm thử thách nhất mà mình từng tham gia ẢNH: REUTERS

Matt Damon cũng bộc bạch rằng anh tìm thấy nguồn cảm hứng từ chính sự nỗ lực không ngừng của toàn bộ ê kíp trên phim trường The Odyssey. Tác phẩm có kinh phí lên đến 250 triệu USD, được quay ở nhiều địa điểm: Iceland, Scotland, Hy Lạp, Ý và Morocco. Ngôi sao đoạt giải Oscar chia sẻ: "Đây là bộ phim khó khăn nhất, thậm chí là thử thách nhất mà tôi từng tham gia" đồng thời cho biết những người góp mặt trong dự án đã dốc hết sức mình và vượt qua giới hạn mà họ cho là không thể.

Anh cũng tiết lộ đoàn làm phim đã dốc toàn lực để hiện thực hóa những vị thần và quái vật hùng vĩ trên màn ảnh IMAX, dựa trên trường ca của Homer. "Cảm giác giống như chúng tôi đang tham gia một chuyến thám hiểm hơn là đang làm một bộ phim. Và nếu bạn đang rét cóng, ướt sũng vì thời tiết, chỉ cần quay sang là sẽ thấy Christopher Nolan cũng lạnh cóng, cũng ướt sũng và đang cùng mọi người trải qua tất cả những điều đó", nam diễn viên kỳ cựu nhớ lại.

Nhà sản xuất Emma Thomas, diễn viên Tom Holland, Matt Damon và đạo diễn Christopher Nolan (từ trái qua) tại buổi ra mắt The Odyssey tại Ấn Độ hồi tuần trước ẢNH: REUTERS

Matt Damon nói thêm rằng vào mỗi cuối tuần, mọi người gần như chỉ đang cố gắng cầm cự bằng chút sức lực còn lại. Tài tử hàng đầu Hollywood chia sẻ: "Nhưng cảm giác phấn khích khi chúng tôi hoàn thành một tuần làm việc, nhìn quanh và nhận ra đó thực sự là một niềm tự hào, kiểu như: 'Được rồi, lại thêm một tuần nữa đã hoàn thành'. Sau đó, tôi cũng như mọi người, trở về nhà, chỉ muốn ngủ, nghỉ ngơi thật đầy đủ để sẵn sàng cho ngày thứ hai. Tôi yêu từng khoảnh khắc của quá trình đó".

Cuối cùng, phản hồi từ những người thân yêu khiến Matt Damon cảm thấy mọi sự đánh đổi đều xứng đáng. "Tôi có một cô con gái vốn chẳng bao giờ quá coi trọng (hay tỏ ra ngưỡng mộ) những bộ phim của tôi và rất thích trêu chọc tôi. Con bé đã xem The Odyssey và đến cuối phim, con bé thực sự quay sang nói với tôi: 'Bố à, con tự hào về bố'. Đó là điều chưa từng xảy ra, vì hai bố con tôi thường xuyên đùa giỡn với nhau. Khoảnh khắc đó, tôi nhận thấy: Vậy là đủ rồi, mọi thứ đều xứng đáng".