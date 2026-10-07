Bền bỉ 'tìm vàng' cho sân khấu cải lương

Tính đến nay, Chuông vàng vọng cổ đã trải qua 21 mùa. Từ sân chơi này, với sự đồng hành và hỗ trợ của dàn nghệ sĩ gạo cội, nhiều giọng ca vốn không chuyên dần trưởng thành, có thêm nhiều cơ hội để làm nghề và tỏa sáng trên sân khấu. Một số gương mặt thành công từ cuộc thi có thể kể đến như: NSND Hồ Ngọc Trinh, NSƯT Ngọc Đợi, NSƯT Võ Minh Lâm, Minh Trường, NSƯT Thu Vân, Trần Văn Khởi…

Huỳnh Kim Tho giành chiến thắng trong đêm chung kết Chuông vàng vọng cổ 2026 Ảnh: Thạch Anh

Theo nghệ sĩ Minh Trường, Chuông vàng vọng cổ là một cột mốc quan trọng trong sự nghiệp, giúp anh được khán giả biết đến nhiều hơn. Sau 12 năm, nam nghệ sĩ trở thành gương mặt quen thuộc của sân khấu cải lương, không chỉ tạo dấu ấn nhờ ca hay mà còn ở khả năng đạo diễn. Nhiều mùa qua, Minh Trường vẫn trở lại cuộc thi để hỗ trợ thế hệ đàn em. "Uy tín của cuộc thi đã được chứng minh qua 21 lần tổ chức, cho thấy sức sống và sự yêu quý của khán giả dành cho sân chơi này", anh chia sẻ.

Riêng năm 2026, cuộc thi có nhiều thay đổi đáng kể với mong muốn tiếp cận nhiều hơn với khán giả trẻ. Về hình thức thi đấu ở đêm chung kết xếp hạng hồi tháng 9 vừa qua, bên cạnh việc thể hiện một trích đoạn cải lương, các thí sinh còn phải ca bài vọng cổ về cuộc đời mình - thử thách đòi hỏi khả năng ứng biến trên sân khấu, đồng thời giúp khán giả hiểu hơn về tâm tư, nỗi lòng của người nghệ sĩ phía sau ánh đèn sân khấu. Với Huỳnh Kim Tho - tân Chuông vàng vọng cổ, hành trình tham gia cuộc thi đã mang lại cho cô sự thay đổi lớn. "Sân chơi này giúp tôi học hỏi được nhiều điều từ các bậc tiền bối, từ đó tôi trưởng thành và phát triển hơn. Đây là bước đệm để tôi tiếp tục cố gắng trau dồi kinh nghiệm, kiến thức để đi đường dài với nghề", cô trải lòng.

Đại diện ban tổ chức cuộc thi Chuông vàng vọng cổ 2026, ông Trần Hiền Phương cho rằng việc duy trì qua 21 mùa giải là một minh chứng cho sự yêu thương của khán giả. "Nhìn các bạn thí sinh cũ cũng như những gương mặt mới đến bây giờ vẫn yêu nghề, thậm chí có những bạn thành danh trên sân khấu cải lương của các đoàn nghệ thuật hiện nay, đó là điều hạnh phúc của người tổ chức", ông bày tỏ.

Phía sau một danh hiệu

Có thể nói Chuông vàng vọng cổ giúp tạo bước đệm rất vững chắc cho các thí sinh trong hành trình làm nghề. Sân chơi này giúp những gương mặt trẻ được đào tạo, học hỏi kinh nghiệm từ các tiền bối như NSND Phượng Loan, NSND Trọng Phúc, NSƯT Kim Phương, NSƯT Kim Tử Long, NSND Quế Trân… đồng thời tạo cầu nối giữa thí sinh với khán giả. Tuy nhiên, để đi đường dài với nghệ thuật là một bài toán mà chính các thí sinh phải tìm lời giải.

Chuông vàng vọng cổ 2026 Huỳnh Kim Tho (phải); Chuông bạc Võ Thị Bé (trái) và Chuông đồng Trần Văn Khiêm Ảnh: Thạch Anh

Bàn về vấn đề này, nghệ sĩ Minh Trường cho biết thành công trong một cuộc thi chỉ là bước đệm để khán giả biết đến mình. "Nếu thật sự yêu cải lương, các bạn cần có bước đi chuyên nghiệp hơn, bằng cách gắn bó với một đoàn cải lương, đó mới là cách các bạn sống lâu dài với sân khấu", nam nghệ sĩ chia sẻ.

Trong vai trò giám khảo khách mời của Chuông vàng vọng cổ 2026, NSND Quế Trân đánh giá sau cuộc thi, việc tiếp tục cọ xát, gắn bó với sân khấu thực tế là điều cần thiết giúp các bạn trẻ phát triển và duy trì đam mê dành cho nghệ thuật truyền thống. "Bên cạnh tố chất sẵn có, làm nghề này bắt buộc phải cọ xát, lăn xả... Chuông vàng vọng cổ muốn hướng các bạn trở thành những nghệ sĩ thực thụ, nghĩa là không chỉ biết ca mà còn phải biết diễn. Chỉ khi trải nghiệm thực tế trên sân khấu nhiều hơn, các bạn mới có thể tiến bộ", cô nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, NSND Trọng Phúc đặt vấn đề về việc tìm dấu ấn riêng và đổi mới để tiếp cận khán giả, đặc biệt là những gương mặt trẻ. Từ góc độ ban tổ chức, ông Trần Hiền Phương cũng cho rằng phía sau một danh hiệu, các thí sinh cần phải nỗ lực làm nghề và duy trì tình yêu dành cho sân khấu. "Nếu sa vào những cám dỗ hay ngủ quên trong chiến thắng, quên đi rằng mình phải học hỏi thì sẽ khó để tồn tại. Cho nên tôi mong rằng những thí sinh bước ra từ cuộc thi phải cố gắng trau dồi nghề nghiệp", ông nói.

Đã có không ít quán quân, á quân bước ra từ các chương trình giải trí phải chật vật, thậm chí rời sân khấu vì không tìm được hướng đi phù hợp. Nhưng cũng có nhiều gương mặt dù không đạt thứ hạng cao nhưng lại tìm cho mình chỗ đứng riêng trong thị trường hiện tại. Cuộc thi chỉ là chặng hành trình ngắn, còn để đi đường dài vẫn cần nhiều hơn một danh hiệu.