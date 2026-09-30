Nghệ sĩ cải lương Phương Bình ở tuổi 85: Bệnh tật, cuộc sống chật vật

Nghệ sĩ Phương Bình vẫn nặng lòng với nghề, nhưng sức khỏe không còn cho phép ông đi hát Ảnh: Nhật Thịnh

Nghệ sĩ Phương Bình bệnh nặng, sức khỏe suy yếu

Mới đây, nhóm Ngũ long du ký đến thăm nhà nghệ sĩ cải lương Phương Bình. Chứng kiến tình trạng sức khỏe của nam nghệ sĩ gạo cội, Phương Dung và Phi Phụng không khỏi lo lắng. Theo vợ nghệ sĩ Phương Bình, ông hiện mắc nhiều bệnh như khớp, hen suyễn, xơ gan cổ trướng... Đáng chú ý, chân ông bị teo, lở loét, khiến việc đi lại ngày càng khó khăn.

Vợ nghệ sĩ Phương Bình cho biết ông đã trải qua khoảng 4 tháng điều trị hóa trị. Có thời điểm, gia đình dự định tạm ngưng liệu trình do ông suy yếu. Tuy nhiên, sau khi thăm khám, bác sĩ chỉ định tiếp tục tiêm thuốc để duy trì tình trạng sức khỏe. Mỗi tháng, ông tiêm 2 lần, chi phí khoảng 6 triệu đồng.

Dù thể trạng suy giảm, nam nghệ sĩ vẫn giữ sự vui vẻ khi trò chuyện với đồng nghiệp. Khi Phương Dung và Phi Phụng hỏi có nhớ những đồng nghiệp từng đến thăm hay không, ông cho biết vẫn nhận ra nhưng không nhớ tên. Theo lời vợ, có lúc ông nhớ rõ chuyện xưa, nhưng đôi khi lại quên nhiều việc.

Hiện ông cũng không thể tiếp tục ca hát. Vợ nghệ sĩ Phương Bình cho biết bác sĩ khuyến cáo ông không nên ca hát hoặc hoạt động quá sức vì có nguy cơ ngất xỉu, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng.

Phi Phụng, Phương Dung xót xa trước hoàn cảnh hiện tại của nghệ sĩ Phương Bình Ảnh: Chụp màn hình

Hiện vợ nghệ sĩ Phương Bình gần như dành toàn bộ thời gian ở nhà chăm sóc chồng. Do ông đi đứng yếu, dễ té ngã, bà phải thường xuyên túc trực và không thể đi làm để có thêm thu nhập. Trong khi đó, chi phí thuốc men, điều trị hằng tháng trở thành gánh nặng với gia đình.

Thấu hiểu hoàn cảnh của đàn anh, nhóm Ngũ long du ký gửi tặng gia đình một phong bì cùng một số nhu yếu phẩm, dầu xoa bóp... Nhận sự hỗ trợ từ đồng nghiệp và các nhà hảo tâm, vợ nghệ sĩ Phương Bình xúc động cảm ơn. Bà cho biết số tiền được trao trước đó đã giúp gia đình sửa cửa sắt, đóng la phông để nhà cửa sạch sẽ hơn.

Bà cũng mong có thêm điều kiện lo thuốc men, giúp chồng tiếp tục điều trị trong giai đoạn bệnh tình ngày càng ảnh hưởng đến sức khỏe.

Từng là giọng ca nổi tiếng của sân khấu cải lương

Nghệ sĩ Phương Bình sinh năm 1941, từng được trao huy chương vàng giải Thanh Tâm năm 1967. Ông là giọng ca quen thuộc của sân khấu cải lương, từng ghi dấu với các vai Áo Vũ Cơ Hàn trong Tâm sự loài chim biển, Mộ Dung Thạch trong Kiếp nào có yêu nhau, Hoàng Anh trong Giọt máu chung tình.

Từng thành công trong sự nghiệp ca hát và có thời gian kiếm được nhiều tiền, nghệ sĩ Phương Bình sau đó rơi vào cảnh khó khăn vì thất bại khi làm "bầu". Ông từng là bầu gánh hát Hương Biển, đưa cải lương đến với khán giả miền Bắc trong 18 năm.

Sau khi trở về, tên tuổi của ông không còn như trước, tài sản cũng lần lượt tiêu tan theo gánh hát. Những năm sau đó, nghệ sĩ Phương Bình vẫn đi hát ở đám cưới, đám giỗ, đình, miếu... để kiếm thêm thu nhập. Các con ông cũng không khá giả, chỉ đủ trang trải cuộc sống nên khó có điều kiện hỗ trợ cha mẹ.



