Bến Tre: Bắt tạm giam người phụ nữ làm giả sổ đỏ mang đi cầm cố

Ngày 20.2, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, cho biết đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Bùi Thị Thanh Trúc (43 tuổi, ngụ xã Bình Khánh, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) để điều tra về hành vi "sử dụng tài liệu giả của cơ quan, tổ chức; lừa đảo chiếm đoạt tài sản" liên quan vụ làm giả sổ đỏ rồi đem cầm cố, vay tiền.

Bị can Trúc tại Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre B.B

Theo hồ sơ vụ án, khoảng tháng 3.2023, Bùi Thị Thanh Trúc vay tiền của ông P.T.N (ngụ xã Hương Mỹ, H.Mỏ Cày Nam, Bến Tre) và mất khả năng trả nợ. Sau nhiều lần bị ông N. đòi tiền, Trúc thuê người làm giả sổ đỏ rồi tiếp tục dùng để thế chấp cho ông N. Mục đích của Trúc nhằm vay thêm tiền của ông N., khiến ông N. tin tưởng không đòi khoản nợ trước.

Với thủ đoạn trên, Trúc vay thêm của ông N. số tiền 750 triệu đồng. Số tiền này, Trúc dùng để trả nợ cho một số người khác và tiêu xài cá nhân. Đến khi phát hiện giấy tờ đất của Trúc cầm cố cho mình là giả, ông N. đến cơ quan công an ở tỉnh Bến Tre tố giác Trúc.