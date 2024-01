Bến Tre: Bắt tạm giam nhân viên ngân hàng lừa đảo

Ngày 14.1, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Bến Tre, cho biết vừa thi hành các quyết định khởi tố bị can, lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Phạm Trung Hậu (38 tuổi, ngụ xã An Bình Tây, H.Ba Tri, Bến Tre), để điều tra về hành vi "lừa đảo chiếm đoạt tài sản".

Hậu (bên phải) nghe đọc các quyết định khởi tố và bắt tạm giam BẮC BÌNH

Theo hồ sơ vụ án, Phạm Trung Hậu là nhân viên của một chi nhánh ngân hàng thương mại cổ phần trên địa bàn tỉnh Bến Tre. Khoảng tháng 6.2021, Hậu nhiều lần vay tiền của ông Ng.H.M, ở TT.Ba Tri, H.Ba Tri với tổng số tiền là 4,3 tỉ đồng. Khi vay tiền, cả hai có làm hợp đồng với nội dung ghi là Hậu dùng để trả đáo hạn ngân hàng và sẽ trả gốc và lãi cho ông M., trong thời hạn 7 ngày.

Tuy nhiên, đến hạn thanh toán theo hợp đồng, Hậu không trả được nợ. Tới tháng 10.2021, Hậu mới trả được cho ông M. 2,135 tỉ đồng. Sau nhiều lần yêu cầu Hậu trả hết số tiền còn lại nhưng không được, ông M. đã trình báo Công an tỉnh Bến Tre. Qua làm việc, Hậu thừa nhận, số tiền đã vay của ông M., bản thân không dùng trả đáo hạn ngân hàng như trong hợp đồng, mà trả nợ cá nhân do làm ăn thua lỗ.